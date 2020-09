Kuntapäättäjiltä vastuutonta korona-aikana: Opettajien lomautukset vaikeuttavat opiskelua 19 kunnassa

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen paheksuu 19 kuntaa, jotka lomauttavat tänä syksynä opettajia. Opiskelun ja tuen saannin vaikeuttaminen on Luukkaisen mielestä kuntapäättäjiltä vastuuton teko, kun tavoitteelliseen opiskeluun palaamisen pitäisi olla yhteinen kansallinen tavoite.

– Kevään poikkeusolot peruskoulun etäjaksoineen aiheuttivat kiistatta oppimisvajetta. Oppilaat ja opiskelijat tarvitsevat tänä lukuvuonna tavallista enemmän pätevän opettajan antamaa tukea ja ohjausta. Miten tämä tapahtuu, jos opettajat joutuvat lomautetuiksi ja suunnitelmallinen opiskelu estyy käytännössä viikkokausiksi, Luukkainen kysyy.

– Kuntien pitää selvittää, millaista oppimisvajetta korona on tähän mennessä aiheuttanut, ja mikä on kuntien suunnitelma niiden paikkaamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kunnille ylimääräistä valtionapua koronavaurioiden paikkaamiseen, ja siksikin pitää tarkoin seurata, miten kunnat tilannetta korjaavat, Luukkainen vaatii.

– Puolenkymmentä kuntaa on onneksi jo perunut opetushenkilöstön lomautuspäätöksen, kun ne punnitsivat hyötyjä ja haittoja vielä kerran uudelleen. Toki lomauttajakunnat pelkäävät myös, että valtio perii niiltä takaisin ylimääräisen valtionavun, jos ne omilla päätöksillään hankaloittaa opetusta. Lain mukaan oppilaalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen kaikkina koulupäivinä, Luukkainen muistuttaa.

Yt-neuvottelut kesken 16 kunnassa

Yt-neuvotteluja on OAJ:n tietojen mukaan käyty kaikkiaan noin 200 kunnassa, joista 113 on luopunut henkilöstömenoleikkauksista. OAJ:n jäseniä on tänä vuonna lomautettu 63 kunnassa. Niistä 19 lomauttaa opetushenkilöstöä tänä syksynä. Suurimpia syksyllä lomauttavia kuntia ovat Kouvola, Seinäjoki ja Iisalmi.

Yt-neuvottelut ovat yhä kesken tai niiden tulosta odotetaan 16 kunnassa. Lomautusvaihtoehto on ollut esillä muun muassa Vaasassa, jossa kaupunginhallitus päättänee asiasta 21.9.

Katso tuorein lomautustilanne:

oaj.fi/tyoelamaopas/tyo-loppuu/lomautukset/lomautustilanne

Lisätietoa lomautuksista Niku Tuomistolta.