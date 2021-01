Kuntavaalien 2021 äänestyspaikat Hyvinkäällä vahvistettu

Hyvinkään kaupunginhallituksen päättämät äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa on ilmoitettu oikeusministeriölle. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikkoja on viisitoista. Ennakkoäänestyspaikkoja on aiempaa enemmän, yhteensä neljä kappaletta.

- Ennakkoäänestyspaikkoja on lisätty aiemmasta ja ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoja on pidennetty. Tavoitteena on tarjota turvallinen äänestäminen koronatilanteesta riippumatta. Toivon mukaan äänestämisen helppous myös lisää äänestysaktiivisutta, sanoo Hyvinkään keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimiva kaupunginlakimies Tomas Määttä. Kuntavaalit toimitetaan keväällä 2021. Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 7.4. - 13.4.2021 välisenä aikana. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18.4.2021. Kotiäänestys ja laitosäänestys järjestetään ennakkoäänestysaikana.



Lisätietoja

Kaupunginlakimies Tomas Määttä, p. 040 861 0574

Hyvinkaa.fi/kuntavaalit Äänestyspaikat ja aukiolot Hyvinkäällä Kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 7.-13.4.2021 Kaupungintalo, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

ke 7.4.-pe 9.4. ja ma 12.4.-ti 13.4. klo 9-17

la 10.4.-su 11.4. klo 10-16 Puolimatkan koulu, Uudenmaankatu 73, 05830 Hyvinkää

ke 7.4.-pe 9.4. ja ma 12.4.-ti 13.4. klo 14-20

la 10.4.-su 11.4. klo 10-16 Kipinä-talo, Kenkätehtaankatu 1, 05900 Hyvinkää

ke 7.4.-pe 9.4. ja ma 12.4.-ti 13.4. klo 14-20

la 10.4.-su 11.4. klo 10-16 Martintalo, Martintorinkuja 2, 05810 Hyvinkää

ke 7.4-pe 9.4. ja ma 12.4.-ti 13.4. klo 14-20

la 10.4.-su 11.4. klo 10-16 Äänestyspaikat vaalipäivänä 18.4.2021

Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20. 001 Vieremä Härkävehmaan koulu, Aleksis Kiven katu 6

002 Sahanmäki Pohjoispuiston koulu, Runeberginkatu 12

003 Parantola Aseman koulu, Kauppalankatu 8

004 Mustamännistö Hämeenkadun koulu, Hämeenkatu 36

005 Martti Martintalo, Martintorinkuja 2

006 Viertola Hyvinkään yhteiskoulu, Uudenmaankatu 17

007 Kirjavatolppa Puolimatkan koulu, Uudenmaankatu 73

008 Hakala Hakalantalo, nuorisotilat, Kuusamanpolku 4

009 Kruununpuisto Hyvinkään Opisto, Helenenkatu 21

010 Hyvinkäänkylä Hyvinkäänkylän koulu, Uudenmaankatu 169

011 Vehkoja Vehkojan koulu, Männikkötie 6

012 Kytäjä Kytäjän koulu, Kenkiäntie 71

013 Sveitsi Sveitsin lukio, Teerimäenkatu 2-4

014 Paavola Paavolan koulu, Oraskatu 7

015 Kaukas Kaukasten juhlatalo, Jokipadontie 6

