Kuntavaalien vahvistettu tulos Vaasassa

Kuntavaalit 2021 on käyty ja vaaleissa valittiin Vaasan kaupunginvaltuustoon 55 jäsentä. Keskusvaalilautakunta on saanut tarkastuslaskennan valmiiksi ja vaalien lopullinen tulos on selvillä. Äänestysaktiivisuus Vaasassa oli 55,8 %.

Kuntavaaleissa 2021 Vaasan kaupunginvaltuustoon valituiksi tulleet, varallaolijat ja heidän äänimääränsä ovat: Suomen ruotsalainen kansanpuolue Strand, Joakim, 3286

Somppi, Sari, 629

Salovaara-Kero, Anne, 333

Villanen, Frans, 294

Norrgård, Martin, 279

Mahdi, Ramieza, 227

Nilsson-Väre, Marit, 218

Siren-Aura, Monica, 215

Granfors, Ulla, 201

Kloo, Barbro, 146

Strömsholm, Eva-Maria, 141

Frantz, Hans, 137

Blomfeldt, Ragnvald, 122

Rodén, Sonja, 116

Ångerman, Johan, 93

Ahlnäs, Anna-Lena, 86 Varalla:

Skytte, Mathias, 82

Ehnström, Patrik, 80

Boucht-Lindeman, Helena, 77

Henriksson, Elisabet, 75

Kauppinen, Johanna, 74

Svartsjö, Heidi, 73

Koskela, Calle, 71

Linman, Madelene, 59

Åkerman, Kim, 56

Bonn, Jan Peter, 54

Rosenblad, Lars, 51

Lehtonen, Johanna, 46

Englund, Anders, 42

Stolpe, Josefin, 41

Högström, Sandra, 41

Wilson, Johannes, 40





Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue



Mäkynen, Matias, 990

Berg, Kim, 823

Jousmäki, Ida, 362

Kivimäki, Jorma, 283

Miettinen, Arja, 208

Tolppanen, Maria, 201

Ala-Heikkilä, Sari, 182

Andrejeff, Pirjo, 152

Hellman, Per, 137

Kivioja, Tuija, 128

Halonen, Sanna, 117 Varalla:

Teca, Antonio, 110

Teppo, Erkki, 108

Granholm, Jasmin, 100

Kiviranta, Marjatta, 94

Viljamaa, Mari, 87

Helala, Aira, 84

Keränen, Heikki, 78

Yli-Heikkuri, Piia, 77

Alasalmi, Maija, 75

Korpi, Seppo, 75

Viitanen, Janika, 61 Kansallinen Kokoomus Mäki, Tommi, 1114

Heinonen, Marko, 658

Luoma, Kai, 468

Rajala, Katja, 253

Uusi-Kokko, Elli, 203

Tulimaa, Leena,189

Koski, Susanna, 186

Munkki, Marianne, 181

Viinamäki, Anne-Marie, 139

Pääjärvi-Myllyaho, Riitta, 136 Varalla:

Remahl, Peter, 133

Pasanen, Pauliina, 125

Kujanpää, Raija, 124

Hakoniemi, Petra, 110

Ahopelto, Johanna, 95

Lilja, Jouni, 81

Saarikoski, Sari, 62

Roimela, Pasi, 57

Kanervo, Mikko, 56

Sankelo, Hermanni, 55





Perussuomalaiset



Rintamäki, Anne, 814

Mäkynen, Jukka, 793

Ollila, Mauri, 431

Karppi, Päivi, 390

Vahtera, Matti, 217

Karppi, Lauri, 145

Koski, Tero, 122

Sulkakoski, Tero, 116

Rantala, Juha, 100 Varalla:

Köykkä, Kimmo, 98

Laine, Kari, 90

Takala, Ismo, 82

Hämäläinen, Ville, 81

Järvinen, Juhani, 76

Anttonen, Matti, 63

Laurila, Klaus, 63

Helin Risto, 62

Sorvari, Matti, 56





Vihreä liitto Alhonnoro, Lotta, 504

Ehrström, Emine, 342

Saita, Maria, 157 Varalla:

Autio, Olli, 111

Yehia, Omar, 100

Perälä Marko, 87





Suomen Keskusta Keskinen, Pasi, 218

Koivisto, Aleksi, 190



Varalla:

Rintamäki, Merja, 146

Tuomisto, Tauno, 121





Vasemmistoliitto Moisio, Harri, 320

Moisio, Päivi, 130 Varalla:

Dahlvik, Ava, 113

Bäckman, Dan, 103



Suomen Kristillisdemokraatit Kaunismäki, Tomi, 265

Hokkanen, Heimo, 229 Varalla:

Streng, Kristoffer, 99

Koski, Ari, 82





Uusi kaupunginvaltuusto aloittaa työnsä 1.8. ja pitää ensimmäisen kokouksensa 9.8.

Lue lisää päätöksenteosta www.vaasa.fi/paatoksenteko Tarkemmat tiedot vaaleista valtakunnallisesti https://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2021/

