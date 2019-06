Kuntsille pääsee perjantaina 14.6. ilmaiseksi

Kuntsin modernin taiteen museossa on perjantaina 14.6. ilmaispäivä. Toisessa kerroksessa on esillä Swanljungin kokoelmasta koottu näyttely Odysseia – matka taiteessa. Samana päivänä taiteenkeräilijä Lars Swanljung täyttää 75 vuotta.

Odysseia – matka taiteessa on esillä Kuntsin toisessa kerroksessa. Näyttely kuvastaa keräilijän matkaa taiteessa ja esillä on amerikkalaista, pohjoismaista sekä suomalaista taidetta.

Ensimmäisen kerroksen näyttely Hans Rosenströmin No Land is an Island avautuu yleisölle lauantaina 15.6. Esillä on ääni-installaatioita, videoteoksia, valokuvia ja fotogrammeja.

Kuntsin modernin taiteen museo on avoinna klo 11-17.