Kuntsin kokoelma esillä nimikkomuseossaan 13.3.–30.5.2021 – Kuntsin Säätiö juhlii 50-vuotista toimintaansa

Kuntsin modernin taiteen museon kevään ensimmäinen näyttely esittelee laajan, yli 120 teoksen kokonaisuuden Kuntsin Säätiön kokoelmista. Näyttelyllä juhlistetaan Kuntsin Säätiön 50-vuotista toimintaa nykytaiteen ja ajankohtaisten ilmiöiden esittelijänä.

Kuntsin Säätiöllä ja sen kokoelmalla on takanaan 50-vuotinen historia. Kokoelmaa esiteltiin Helsingin taidehallissa vuonna 2020, mutta koronapandemian vuoksi juhlavuoden näyttely nimikkomuseossa Vaasassa siirtyi kevääseen 2021. Nyt 13. maaliskuuta lähtien Kuntsin kokoelma täyttää koko Kuntsin modernin taiteen museon.

Vaasalaislähtöinen konsuli Simo Kuntsi (1913–1984) perusti vuonna 1970 nimeään kantavan Kuntsin Säätiön, joka heti 1970-luvun alussa tuli tunnetuksi ennakkoluulottomasta tavastaan sijoittaa kasvava taidekokoelmansa julkiseen tilaan, Vaasan uuteen kauppaoppilaitokseen. Vaasaan saatiin pysyvästi esille suomalaisen nykytaiteen kokoelma, mikä herätti merkittävyydessään valtakunnallista huomiota. Vuonna 2007 Kuntsin Säätiön aloitteesta ja sen kokoelmien pohjalta Vaasaan avattiin varsinainen Kuntsin modernin taiteen museo.



Kuntsin Säätiön toiminta-ajatuksena on alusta lähtien ollut kerätä ja esitellä taidemaailman uusia ja lähihistorian ilmiöitä sekä tarjota yleisölle näkökulmia ajankohtaiseen taiteeseen. Kokoelma on kasvanut huomattavaksi. Sen luonnetta määrittää etenkin 1960–1980-lukujen taide. Kokoelma profiloituu ennen kaikkea suomalaisen nykytaiteen klassikkokokoelmana, vaikka sitä on toki kartutettu uushankinnoilla nykypäiviin asti. Kokoelmaan kuuluu myös kansainvälinen kokonaisuus, jossa mm. 1960-70-lukujen jopa radikaalit taiteilijat, kuten Andy Warhol, Jean Tinguely ja Michelangelo Pistoletto esittäytyvät.



–Teosten yhteiskunnalliset aiheet, luonnonkatastrofit, talouskriisit, yksinäisyys tai köyhyys ovat yhtä ajankohtaisia tänään kuin aikoinaan ja joissain töissä hyvinkin kantaa ottavia, vaikka kokoelmaa leimaa esteettisyys ja harmonia, kuvailee näyttelyn kuratoinut Anne-Maj Salin, joka toimii Kuntsin Säätiön asiamiehenä.



Kuntsin modernin taiteen museossa nähtävä näyttely perustuu Helsingin Taidehallin juhlanäyttelyyn. Esillä on ennen kaikkea kokoelman ytimen eli 1960-80-lukujen, silloisten nuorten suomalaistaiteilijoiden, ja nyttemmin jo vankan taidehistoriallisen aseman lunastaneiden taiteilijoiden teoksia. Juhani Harri, Kimmo Kaivanto, Ahti Lavonen, Juhani Linnovaara, Kauko Lehtinen, Leena Luostarinen, Kimmo Pyykkö, Marjatta Tapiola ja Kain Tapper ovat taidehistorian ikoneita.



Vaasassa näyttelyssä esitellään myös uudempia tekijöitä kuten Kuutti Lavonen, Jukka Rusanen, Liisa Lounila, Marianna Uutinen ja Maiju Salmenkivi. Yli 120 teosta odottaa katsojaansa näyttelyssä.



Näyttely on esillä Kuntsin modernin taiteen museossa 13.3.–30.5.2021. Näyttelyn yhteyteen on julkaistu säätiön historiikki, Simon suosikit (Maahenki 2020), jota on myynnissä museokaupassa.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/9omWNlWRXszY0dus/fo