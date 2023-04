Kuoleman kättelemät -näyttely tarkastelee kuolemaa vakavasti sairastuneiden näkökulmasta

Mitä tieto kuoleman lähestymisestä tekee ihmiselle? Mihin katse kiinnittyy silloin, kun vakava sairaus ravistaa arjen raiteiltaan? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Helsingin kulttuurikeskus Stoassa perjantaina 14.4. avautuva näyttely Kuoleman kättelemät.

Näyttely sai alkunsa, kun kirjailija-sanataiteilijat ja kirjallisuusterapiaohjaajat Jenni Hurmerinta ja Aija Salovaara järjestivät vuosina 2016–2022 sanataideryhmiä saattohoidon ja palliatiivisen hoidon osastoilla sekä syöpäyhdistyksissä eri paikkakunnilla. Ryhmiin kokoontui vuosien aikana satoja vakavasti sairastuneita kirjoittamaan ja keskustelemaan elämän ainutlaatuisuudesta ja kuolemasta. Vuosien aikana syntyneistä teksteistä koottiin otos nyt avautuvaa näyttelyä varten.

– Ryhmiin osallistuminen oli monelle sairastuneelle todella voimaannuttava kokemus. Sotien jälkeiset ylisukupolviset traumat ja vaikenemisen ja yksin pärjäämisen kulttuuri ovat varmasti vaikuttaneet siihen, ettei kuolemasta ja vakavasta sairaudesta osata tai uskalleta useinkaan puhua. Omaa haavoittuvaisuutta ja ”vaikeaksi koettuja tunteita”, kuten surua ja vihaa on peitelty, sillä niitä on pidetty heikkouden merkkeinä.

– Näyttely tuo vaikeat teemat piilottelun sijaan esiin kauniilla tavalla. Uskomme, että se voi tarjota vertaistukea monelle vakavan sairauden kohdanneelle, heidän läheisilleen ja kaikille niille, jotka ovat joskus pohtineet tai pelänneet kuolemaa. Tuskin kukaan on lopulta immuuni kuolemanpelolle, mutta juuri suoraan puhuminen, ja kuoleman tietynlainen tiedostaminen ja kohtaaminen saattavat hälventää pelkoja, Hurmerinta ja Salovaara pohtivat.

Näyttely koostuu valokuvista, teksteistä ja digitaalisista teoksista

Tekstien lisäksi näyttelyssä nähdään valokuvaaja-ohjaaja Terjo Aaltosen valokuvia. Osa kuvista on Aaltosen tulkintoja näyttelyn teksteistä ja osa muotokuvia, jotka Aaltonen on toteuttanut yhteistyössä kirjoitusryhmiin osallistuneiden ihmisten kanssa. Näyttelytilassa on mahdollista kokea myös digitaalinen, jatkuvasti muuttuva runoteos ja videoteos.

Toukokuussa järjestetään lisäksi kolme taideterapeuttista työpajaa. Maksuttomat työpajat ovat avoinna kaikille täysi-ikäisille, jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan kuolemaan liittyviä tunteita. Työpajoissa tehtävät kirjoitusharjoitukset puretaan ohjaajien vetämissä ryhmäkeskusteluissa luottamuksellisesti ja lempeässä hengessä, ja kukin osallistuja voi itse päättää, miten aktiivisesti ottaa osaa keskusteluihin.

Kuoleman kättelemät -hanketta ovat tukeneet Suomen Syöpäsäätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Alfred Kordelinin säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, JOKES, Kansan Sivistysrahasto ja Finnfoto. Työpajojen ohjaamista on tukenut lisäksi Helsingin kaupunki ja näyttelyssä nähtävän videoteoksen tekemistä Avek, Kirkon Mediasäätiö ja Suomen Syöpäsäätiö. Näyttely on avoinna Stoassa su 28.5. asti.

Lisätietoa:

Kuoleman kättelemät -näyttely

Pe 14.4. – su 28.5.2023

Stoan galleria, Kulttuurikeskus Stoa

Turunlinnantie 1, Helsinki

Vapaa pääsy

Näyttelyn avajaisia vietetään pe 14.4. kello 18–20.

Taideterapeuttiset työpajat Stoassa

to 4.5. klo 17.30

to 11.5. klo 17.30 (englanniksi)

ti 16.5. klo 17.30

Ilmoittautumiset: jenni.hurmerinta@gmail.com