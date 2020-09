Kuolleiden lasten muistopäivä on 23.9.

Keskiviikkona 23.9. on kuolleiden lasten muistopäivä. Silloin muistellaan kuolleita lapsia ja annetaan ääni heidän perheilleen. Monilla paikkakunnilla seurakunnat tai muut tahot järjestävät tapahtumia, joissa voi hiljentyä muistojen ääreen. Kuolleiden lasten muistopäivä on virallisesti Suomen teemapäiväkalenterissa.

Kuolleiden lasten muistopäivä on tarkoitettu lapsensa menettäneille vanhemmille, mutta myös veljille ja siskoille, jotka surevat sisarustaan. Päivä on myös isovanhemmille, kummilapsen menettäneille, tarha- tai koulukaveria ikävöimään jääneille ja muille tuttaville. Päivä on myös heille, jotka tuntevat surua tragedioiden uhreista Suomessa ja maailmalla.

Kuolleiden lasten muistopäivä on päivä, jolloin voi tukeutua toisiin, muistella ja sytyttää kynttilän tuomaan lohdutusta ja valoa tulevaan. Tänä vuonna muistopäivän tapahtumia järjestetään ainakin 18 paikkakunnalla. Katso lista tiedossa olevista tapahtumista täällä.

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry välittää haastateltavien yhteystietoja ja antaa haastatteluja aiheesta. Yhdistyksen jäsenperheitä on kautta Suomen, ja vertaistukiryhmiä kokoontuu tällä hetkellä 16 paikkakunnalla. Ota yhteyttä maiju.hirvonen@kapy.fi, mikäli tahdot haastatella paikallista perhettä lehtijuttua varten.

Taustatietoja: