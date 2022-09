Kuolleiden lasten muistopäivä on 23.9.

Club For Fiven uusi kappale tekee lapsensa menettäneiden surusta näkyvän 12.5.2022 10:32:59 EEST | Tiedote

Club For Five -lauluyhtye on julkaissut 12.5. uuden singlen, jonka syntytarina ja merkitys ovat poikkeuksellisia. Onnensäteenä-kappale on syntynyt yhteistyössä Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille vanhemmille ja perheille.