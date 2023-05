Kuoroakatemia kokoaa ammattikuorolaulajat yhteiskonserttiin Tampereelle

Kuoroakatemian yhteistyökumppanit kamarikuoro Tampere Cappella ja Viron filharmoninen kamarikuoro (EPCC) sinetöivät yhteistyönsä tulokset hankkeen päätöskonsertissa. Konsertin pääteos on Duruflén Requiem, jonka johtaa ennakkotiedoista poiketen Tampere Cappellan taiteellinen johtaja Markus Yli-Jokipii.

EPCC:n taiteellinen johtaja Tõnu Kaljuste on terveyssyistä estynyt matkustamaan Tampereelle, eikä häntä valitettavasti nähdä yhteiskonsertin johtajana alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Konsertin ohjelmisto pysyy kuitenkin samana.

Viron filharmoninen kamarikuoro on tehnyt yhteistyötä Tampere Cappellan kanssa hankkeessa yli vuoden ajan, ja konsertissa kuullaan harvinainen yhteiskokoonpano näistä kuoroista lähes 50 laulajan voimin.

Ohjelmistossa kuullaan konsertin nimiteoksen lisäksi Arvo Pärtin teokset The Deer´s Cry ja An Den Wassern Zu Babel Saben Wir un Weinten Psalm 137.

Konsertti on osa Kuoroakatemia-hanketta, joka on Suomen kulttuurirahaston rahoittama Kärkihanke Tampereen ammattikorkeakoulussa. Kuoroakatemia on ammattilaiskuorolaulun kehittämishanke, jossa tutkitaan virolaisten ja suomalaisten taiteentekijöiden työyhteisöjä tiimioppimisen näkökulmasta. Hanke on suunnattu kuoroalan ammattilaisille ja sen yhtenä tavoitteena on kehittää mallia, jolla kuoroyhteisön toiminta nousee jo taitavalta freelance-ammattilaistasolta kansainväliselle huipputasolle. Mukana konserttiyhteistyössä on Tampereen tuomiokirkkoseurakunta.

Konserttiliput: 25/20/15 € (norm./eläkeläinen/opiskelija tai varusmies) + toimitusmaksut Lippu.fi-verkkokaupassa. Lipunmyynti ovella alkaa tuntia ennen konserttia, maksuvälineenä käy vain kortti.

Lisätietoja:

Markus Yli-Jokipii

p. 040 777 5709

markus.yli-jokipii@tuni.fi

Tuottaja Susanna Ihanus

p. 050 300 7647

tuottaja@tamperecappella.fi

Viron filharmoninen kamarikuoro (EPCC) on yksi maailman tunnetuimmista kamarikuoroista. Kuoron perusti vuonna 1981 Tõnu Kaljuste, joka toimi kuoron taiteellisena johtajana ja ylikapellimestarina 20 vuotta. Vuosina 2001–2007 kuoroa johti englantilainen muusikko Paul Hillier. Daniel Reuss teki kuoron kanssa yhteistyötä sen ylikapellimestarina 2008–2013 ja Kaspars Putniņš 2014–2021. Kaudesta 2021–2022 alkaen taiteellisena johtajana ja ylikapellimestarina toimii jälleen Kaljuste.

Kuoron ohjelmisto ulottuu gregoriaanisesta laulusta ja barokista 2000-luvun musiikkiin. Se keskittyy erityisesti virolaisten säveltäjien, kuten Arvo Pärtin, Veljo Tormisin, Erkki-Sven Tüürin, Galina Grigorjevan, Toivo Tulevin ja Tõnu Kõrvitsin tuotantoon. Kuoro konsertoi kausittain noin 60–70 kertaa sekä Virossa että ulkomailla.

Tampere Cappella on laulun ammattilaisista koostuva kamarikuoro, jonka perustaja ja taiteellinen johtaja on Markus Yli-Jokipii. Kuoron ohjelmisto käsittää koko kuoromusiikin laajan kirjon gregorianiikasta uusimpaan musiikkiin. Kaudella 2022–2023 kuoro on tehnyt paljon uutta musiikkia ja uudistanut Lauri Mäntysaaren tilaustöiden kautta suomalaista kansallisromanttista ohjelmistoa. Helmikuussa 2023 kuoro kantaesitti mm. Mäntysaaren laajan sovituksen Leevi Madetojan Okon Fuokon musiikista sekä transkription solistille ja kuorolle Jean Sibeliuksen Cantiquesta op. 77.

Kaudella 2019–2020 Tampere Cappella oli kuorona Tampereen Teatterin Notre Damen kellonsoittaja -musikaalissa. Kuoro on konsertoinut mm. Tampereen Sävelessä Elisa Huovisen johdolla ja vuoden 2020 Ung Nordisk Musik -festivaalilla Tampere Filharmonian kanssa. Tampere Cappellan Vokaaliyhtye toimii TAMK Musiikin yhteistyökumppanina kuoronjohtajien sekä ensemblelaulun koulutuksessa.

Markus Yli-Jokipii tunnetaan energisenä ja yhteistyökykyisenä kuoronjohtajana, kapellimestarina ja pedagogina. Hän on toiminut kuoronjohdon lehtorina Tampereen ammattikorkeakoulussa vuodesta 2012 lähtien. Tällä hetkellä Yli-Jokipii johtaa vakituisesti perustamaansa Tampere Cappellaa sekä Suomen Kanttorikuoroa. Lisäksi hän valmentaa vuonna 2021 perustamansa TAMK Choral Companyn nuoria taiteilijoita. Yli-Jokipii on menestynyt kuorojensa kanssa kilpailuissa, julkaissut useita levytyksiä, johtanut radiokonsertteja sekä vieraillut mm. Helsingin kamarikuoron ja EMO Ensemblen johtajana. Yli-Jokipii on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta pääaineena kuoronjohto ja filosofian maisteriksi Turun yliopistosta pääaineena musiikkitiede. Suomen kuoronjohtajayhdistys valitsi Yli-Jokipiin Vuoden kuoronjohtajaksi 2017.