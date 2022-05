Kuorofestivaali käyntiin yli 50 kuoron voimin Vaasassa 26.-29.5.2022

Tänä vuonna Vaasan Kuorofestivaalin pääesiintyjinä nähdään laulukollektiivi Sabrina ja Saarten tyttäret sekä mieskuoro Akademiska Sångföreningen. Lisäksi festivaalilla on monipuoliset aloitus- ja päätöskonsertit, joissa esiintyy useampi kuoro. Kaiken kaikkiaan kuoroja on tapahtumassa mukana yli 50 eri puolilta Suomea, sekä yksi kuoro tulee Ruotsista.

Kalevalaisen Ainon tarina uutena yhteissävellyksenä

Ajaton ja uusi yhdistyvät Ainon tarinassa, jonka laulukollektiivi Sabrina ja Saarten tyttäret on yhteissäveltänyt. Syksyllä 2021 kantaesityksensä saanut teos pohjautuu Kalevalan neljänteen runoon, joka kertoo nuoresta naisesta elämän suurimpien päätösten ja vaativimpien paineiden keskellä. Yhtye on säveltänyt kaiken teoksen musiikin yhdessä, taiteellisen johtajansa Sabrina Ljungbergin luotsaamana, ja se on toteutettu poikkeusolosuhteissa, jossa säveltäminen ja harjoitteleminen on tehty tapaamatta toisiaan. Teos onkin osoitus rohkeudesta ja tukemisen tärkeydestä mahdottomalta vaikuttavan esteen edessä. Se sopii moneen yhteyteen, myös tarinan Ainolle. Konsertti on perjantaina 27.5.2022 klo 19-20.30 Ritzissä.

Mieskuoro laulaa luonnosta ja keväästä, myös ilmastonmuutoksesta

Akademiska Sångföreningenin konsertissa Mot den solvarma jorden kuullaan suomalaista kuoromusiikkia. Ohjelmistossa on tuttuja klassikkoteoksia mm. Toivo Kuulalta ja Jean Sibeliukselta, mutta myös uudempaa kuorokirjallisuutta Lars Karlssonilta, Ilona Korhoselta ja Alex Freemanilta. Lisäksi kuullaan musiikkia Joonas Kokkoselta, jonka 100-vuotisjuhlavuotta juhlittiin syksyllä 2021. Konsertin aiheena on luonto ja kevät - se hetki, kun aurinko lämmittää maan ja herättää kasvit eloon pitkän talven jälkeen. Toisaalta maan lämpeneminen on viittaus ilmastonmuutokseen. Alex Freemanin teos A Field of Sunlight on Akademenin oma tilausteos, joka käsittelee aurinkoenergiaa ja pureutuu konsertin teemaan syvemmin: ihminen on vain pieni, katoava osa maailmankaikkeutta. Konsertti kuullaan lauantaina 28.5.2022 klo 19-20 Vaasan kirkossa.

Avajaiskonsertissa esiintyy 12 kuoroa

Viime vuonna edesmennyt Erkki Mendelin teki kuorofestivaaleista yhden kulttuurivuoden kohokohdista Vaasan alueella. Avajaiskonsertissa osoitetaan laulun ja musiikin voimin kiitosta ja iloita kuorolaulun merkeissä. Erkille oli tärkeää, että kuorofestivaali järjestetään helatorstain paikkeilla, minkä vuoksi konsertti on torstaina 26.5.2022 klo 18-20 Vaasan kaupungintalolla. Konsertissa esiintyy 12 kuoroa, joista suurin osa on vaasalaisia. Lopuksi kuullaan suurkuoron esitys.

Päätöskonsertissa kuuluu festivaali pienoiskoossa

Päätöskonsertissa Vaasan kaupungintalolla sunnuntaina 29.5.2022 klo 14-16 kuullaan läpileikkaus niin festivaalin pääesiintyjistä kuin myös osallistujista. Konsertin kuorot tarjoavat laajalla kattauksella musiikkia perinteisestä kamari- ja mieskuoromusiikista modernimpaan ja kevyempään musiikkiin, kiteyttäen näin festivaalin vision monipuolisesta korkeatasoisesta vokaalimusiikista ja laulun ilosta. Mukana päätöskonsertissa ovat Akademiska Sångföreningen, Vokalensemblen Röster, naiskuoro ZinZingen, Clubhouse Quartet ja Oulun Kamarikuoro.

Kunnon festarit tulossa

Järjestäjät ovat ilahtuneita, että kuorot ovat lähteneet tauon jälkeen mukaan lähes entiseen tapaan. Ilmaiskonsertteja on luvassa kymmeniä eri puolilla kaupunkia, kuten kirkoissa, ravintoloissa, torilla ja palvelutaloissa.

- Ilmaiskonserteista voisi nostaa nonstopin Kauppatorilla lauantaina 28.5. klo 11-18 sekä Palosaaren kirkossa perjantaina 27.5. klo 17-18 kuultavan konsertin, jossa kolme mieskuoroa kohtaavat: Vox Luminum, Akateeminen Mieskuoro Psaldo sekä ruotsalainen Lunds Studentsångare, kertoo tuottaja Ilkka Nyqvist Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista.

Kuoromusiikista voi nauttia myös ruokailun yhteydessä Villa Sandvikenissa, jossa järjestetään illallis- ja brunssitilaisuuksia.

Kuorofestivaalilla on neljä maksullista konserttia, joiden liput ovat myynnissä nyt.

–Kannattaa hankkia liput ennakkoon, vinkataan festivaalitoimistosta.

Kuorolaulutapahtuma järjestetään nyt 28. kerran.

Netticket-linkki