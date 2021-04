Kuortaneenjärvi hätyyttelee tulvarajaa ensi viikon lopulla

Jaa

Kuortaneenjärvellä vedenpinta on nousussa ja ennusteiden mukaan järven vedenpinta voi nousta tulvarajan tuntumaan ensi viikon loppupuolella (22.-24.4.2021). Kaikkia matalalla olevien rantakiinteistöjen omistajia kehotetaan varautumaan siirtämällä irtaimistoa ylemmäs ja tarvittaessa suojaamalla rakennuksia.

Kuortaneenjärven tulvarajana on N43-taso 76,90 metriä, ja tämänhetkisen ennusteen mukaan ensi viikon loppupuolella järven vedenpinta voi nousta tulvarajan tuntumaan. Ennusteen mukaan vesi ei kuitenkaan nouse yhtä korkealle kuin keväällä 2018, jolloin vesi oli ennätyskorkealla ja uhkasi satoja rakennuksia. Kuortaneenjärven alueella on runsaasti loma-asutusta sauna- ja talousrakennuksineen, josta osa sijaitsee hyvinkin lähellä järveä. Järven vedenpinnan noustessa korkealle riskinä on, että rakennuksia kastuu ja pienehköjä teitä jää tulvaveden alle.

ELY-keskus suosittelee kaikkia matalalla sijaitsevien rantakiinteistöjen omistajia varautumaan siirtämällä veneitä ja muuta irtaimistoa ylemmäs ja suojaamaan kastumisvaarassa olevia rakennuksia esimerkiksi muovin ja hiekan avulla. Kannattaa myös muistaa tulvan aiheuttamat moninaiset muut riskit. Tulvaveden peittämät tiet ovat vaarallisia ja tulvavesiin sekoittuu yleensä myös jätevesiä ja muita haitallisia aineita.