Kuparivuoren tunnelin suuaukoilla Naantalissa uusitaan korkeusrajoittimet

Kuparivuoren tunnelin päissä olevat korkeusrajoittimet uusitaan. Korkeusrajoittimet vaurioituivat syksyllä 2020 tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa. Uusien korkeusrajoittimien suunnittelu on vienyt aikaa, sillä tunnelin uudet korkeusrajoittimet tulevat tunnelin ulkopuolelle, jossa tilaa on rajoitetusti ja luiskissa on paljon kunnallistekniikkaa. Lisäksi uusina rakenteina rakennetaan korkeusvaroittimet kauemmas tunnelin suuaukoista.

Työt tehdään ajoratojen vieressä, mutta piennarta kavennetaan. Liikennettä ei kuitenkaan jouduta katkaisemaan ja siirtämään kiertotielle töiden ajaksi. Työt alkavat 19.10. maanantain ja tiistain välisenä yönä, jolloin rakennetaan työn aikaiset liikennejärjestelyt. Mm. suojakaiderakenteita rakennetaan lähemmäs ajoradan reunaa. Tämän jälkeen työt jatkuvat teline- ja mittaustöillä. Korkeusrajoittimien ja -varoittimien perustustyöt kestävät noin kuukauden. Teräsrakenteiset korkeusrajoittimet ja -varoittimet asennetaan paikoilleen, kun ne ovat valmistuneet. Tällöin voi aiheutua lyhyitä liikennekatkoja nostotöiden aikana. Nostotyöt tehdään ruuhka-aikojen ulkopuolella. Työt pyritään saamaan kokonaisuudessaan valmiiksi tämän vuoden puolella.

Töistä ei pitäisi aiheutua suurempaa haittaa liikenteelle. Työmaalla pyritään pitämään voimassa nykyinen 50 km/h nopeusrajoitus. Tienkäyttäjiltä pyydetään varovaisuutta työmaan kohdalla, ettei synny vaaratilanteita. Mikäli liikenteestä aiheutuu vaaraa työmaalla työskenteleville, nopeusrajoitusta voidaan joutua laskemaan työmaan kohdalla.

Lisätietoja:

- Urakoitsijana toimiva TYL Silko, työpäällikkö Timo Murtojärvi, p. 040 718 8513

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinööri Jari Nikki, p. 0295 022 816 (tavoitettavissa 21.10. alkaen)