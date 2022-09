Kurikan Osuuspankki ja Jämijärven Osuuspankki suunnittelevat sulautumista

Kurikan Osuuspankin ja Jämijärven Osuuspankin sulautumissuunnitelma etenee seuraavaksi pankkien hallintojen päätettäväksi. Sulautumisella ei ole vaikutusta pankkien nykyisten asiakkaiden palveluihin tai tileihin. Sulautumisella ei myöskään ole vaikutusta nykyisiin konttoreihin eikä henkilöstöön.

”Pankkialan muutosvauhti ja sääntely kiristyy koko ajan. Yhdistyminen mahdollistaisi sen, että asiantuntijoillamme on enemmän aikaa asiakkaille hallinnollisen työn sijaan. Lisäksi nykyinen asiakkaille tarjoamamme palveluvalikoima laajenisi merkittävästi. Nykyisessä markkinatilanteessa myös pankin riskinkantokyvyllä on merkitystä”, taustoittaa Jämijärven Osuuspankin toimitusjohtaja Marjut Järvinen.

”Jämijärven Osuuspankin tilanne on hyvä, mutta meidän on tärkeä ajatella asioita pidemmälle. Kurikan Osuuspankki on vahva maaseutua tunteva, kehittyvä pankki. Jaamme molemmat samanlaisen vision tulevasta ja neuvottelut yhdistymisestä ovat edenneet erittäin rakentavassa hengessä”, sanoo Jämijärven Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Kati Mansikkamäki.

”Meillä on vahva jalansija Kurikan ja Seinäjoen lisäksi Tampereella. Sekä pirkanmaalaisia että satakuntalaisia palveleva Jämijärven Osuuspankki olisi luonteva kumppani vahvistamaan Kurikan Osuuspankin kasvustrategiaa”, kommentoi sulautumissuunnitelmaa Kurikan Osuuspankin toimitusjohtaja Antti Savola.

”Olemme erittäin positiivisia tämän yhdistymisen suhteen. Sulautuminen kasvattaisi Kurikan Osuuspankin kokoa ja mahdollisuuksia vastata pankkitoiminnan haasteisiin. Erilaisia ratkaisuja pitää kartoittaa koko ajan, tämä ratkaisu vastaisi hyvin molempien pankkien näkemykseen tulevasta tukien molempien ajatusta rakentavasta kasvusta”, sanoo Kurikan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Olavi Kuja-Lipasti.