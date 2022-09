Kurimon tila ja sadat muut avaavat ovensa Lähiruokapäivänä 10. syyskuuta!

Lähiruokapäivän aikana yleisöllä on mahdollisuus tutustua erilaisten tuottajien toimintaan sekä ostaa tuoreita raaka-aineita suoraan tekijöiltä ympäri Suomen. Eri kohteissa kävijöillä on mahdollisuus tutustua muun muassa paikan eläimiin, koneisiin, tuotannon prosesseihin, pihapiiriin, lähiruokaan, makujen maailmaan sekä maaseudun elämyksiin.

Tiloille kannattaa ihan ehdottomasti tulla. Ostopakkoa ei ole missään paikassa. Päivän aikana voi nähdä, mistä ja millaisista paikoista tuotteet tulevat. Samalla on mahdollista nähdä myös muita ihmisiä.Päivän aikana kannattaa kyllä tehdä ehdottomasti kierros lähitiloilla, Mirva Tikkanen kertoo.

Lähiruokapäivänä tilalle tultaessa kannattaa ottaa mukaan kylmälaukku, sillä tarjolla on Kurimon tilan omia villisikatuotteita ja pihameijerin maitotuotteita. Lisäksi pihapiirissä järjestetään eläinkierros, jota vetävät Tikkasen tyttäret. Nähtävillä on lypsylehmiä ja pieniä vasikoita, villisikoja ja koiria, joista yksi on paimenkoira. Lisäksi tilan omatuotannossa on lihakaneja, joita pääsee myös katsomaan. Päivän aikana myös tilan kahvila on auki.

- Päivästä on tulossa todella ihana. Se on meille vuoden kohokohta ja osuu näin syksyyn. Päivä päättää samalla kesän kiireisimmän jakson. Se on jonkinlainen merkkipaalu meidän vuosikierrossa. Päivä on meidän näköinen, mikä tekee siitä aivan mahtavan, Tikkanen iloitsee.

Valtakunnallinen Lähiruokapäivä järjestetään jo seitsemättä kertaa ja osallistuvia toimijoita riittää ympäri Suomen. Lähiruokapäivä on oikea maku- ja elämysmatka suomalaisen lähiruuan pariin: päivän aikana pääsee tutustumaan lähialueen ruoantuottajien monipuoliseen kirjoon, aina perinteisistä maatiloista riistayhdistyksiin, pienpanimoihin ja jatkojalostajiin. Mukaan ovensa avaamaan kutsutaan ruoantuottajien ohella erilaisia maaseudun toimijoita ja yrityksiä aina matkailu- ja elämyspalveluista erilaisiin yhdistyksiin ja ruoka-alan ammattilaisiin.

Osallistuvien tilojen, muiden kohteiden hakutoiminto sekä lisätietoa Lähiruokapäivästä löytyy osoitteesta www.lähiruokapäivä.fi. Lähiruokapäivän järjestäjäksi taas voi ilmoittautua tapahtumapäivään 10.9.2022 mennessä osoitteessa www.ostatilalta.fi/ryhdy-jarjestajaksi/.

Kurimon tila antaa mielellään lisätietoja oman tilansa osalta!