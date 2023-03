Kustannukset kuriin kuntoutuksella

Huomio tulisi nyt keskittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen vähentämiseen. Tämä on mahdollista keskittymällä väestön työ- ja toimintakykyyn, terveyteen ja kustannusvaikuttavaan toimintaan.

Varmistetaan, että j okai nen nuor i voi hyvin ja liikkuu terveytensä kannalta riittävästi

Peruskoululaisista lähes 40 prosentilla on heikko fyysinen toimintakyky(1) ja vain kolmannes liikkuu riittävästi(2). Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus on yhteydessä korkeampaan koulutukseen, työelämässä menestymiseen ja vähäisempään sosiaaliturvan tarpeeseen(3).

Nuoruuden liikunta-aktiivisuus voi myös suojata mielenterveyden ongelmilta(4-6). 5–10 prosenttia nuorten syrjäytymisestä olisi ehkäistävissä fyysistä aktiivisuutta lisäämällä(3). Pelkästään syrjäytymisen ehkäisy vähentäisi yhteiskunnallisia kustannuksia vuosittain 70–140 miljoonalla eurolla(3).

Lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallista elämäntapaa voidaan tukea fysioterapeutin toteuttamalla liikunnallisella kuntoutuksella. Fysioterapian kiinnittäminen osaksi opiskeluhuoltoa vahvistaa lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa, opiskelukykyä, terveyttä ja hyvinvointia. Näin toimitaan jo työterveyshuollossa.

Huolehditaan, että k ansalaisten keho ja mieli jaksavat työssä

Suomessa menetetään vuosittain yli neljän miljardin euron työpanos mielenterveyden ongelmien vuoksi(7) ja kahden miljardin euron työpanos tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi(8). Sosiaali- ja terveydenhuolto on ruuhkautunut, kallista vähähyötyistä hoitoa on liikaa ja varhaiseen puuttumiseen ei riitä resursseja. Kuntoutusta on liian vähän.

Fysioterapia on tule-vaivojen ensisijainen kuntoutusmuoto. Ensikontaktin siirtäminen yleislääkäriltä fysioterapeutille vapauttaisi yli kolme miljoonaa lääkäriaikaa(8). Hoitojonot lyhenisivät merkittävästi, vähähyötyistä lääketieteellistä hoitoa karsiutuisi ja ihmiset saisivat apua nopeammin.

Joka toinen mielenterveyskuntoutuja hyötyy merkittävästi fysioterapeutin toteuttamasta liikunnallisesta kuntoutuksesta(9). Fysioterapeuttien osaamisen hyödyntäminen on keskeinen osa mielenterveyskriisin ratkaisua.

Varmistetaan, että j okainen eläkeikäinen on toimintakykyinen

Ikääntyneiden palvelut ovat kriisissä. Väestön ikääntyessä ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon kustannukset uhkaavat nousta kahdella miljardilla eurolla vuoteen 2040 mennessä(10). Hoitolaitoksiin tarvittaisiin tällöin yli 15 000 uutta työntekijää. Vanhuspalveluista pakenee kuitenkin ammattilaisia alati kiihtyvällä tahdilla.

Palvelujärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä. Toimintakykyä tukevalla kuntoutuksella mahdollista ehkäistä kalliita hoitopalveluita. Jokainen ikääntyneiden kuntoutukseen sijoitettu euro tuottaa kolminkertaisen säästön pitkäaikaishoidon kuluissa(11). Ikääntyneet ansaitsevat kuntoutustakuun, jolla varmistetaan jokaiselle ikääntyneelle samat oikeudet kuin muille ikäluokille.

Hyvinvointi ja kustannusten kasvun hillintä eivät sulje toisiaan pois. Tehdään yhdessä näyttöön perustuvia päätöksiä.

Lähteet



(1) THL sotkanet. Indikaattorit 3905, 3939, 3924, 5477 & 5478.

(2) Kokko S & Martin L (toim.). Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2022. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2023:1

(3) Vasankari ym. 2018. Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. UKK-instituutti.

(4) Sampasa-Kanyinga H, Colman I, Goldfield GS, Janssen I, Wang J, Podinic I, Tremblay MS, Saunders TJ, Sampson M, Chaput JP. Combinations of physicalactivity, sedentarytime, and sleepduration and theirassociationswithdepressivesymptoms and othermentalhealthproblems in children and adolescents: a systematicreview. Int J BehavNutrPhys Act. 2020 Jun 5;17(1):72. doi: 10.1186/s12966-020-00976-x. PMID: 32503638; PMCID: PMC7273653.

(5) Rodriguez-Ayllon M, Cadenas-Sánchez C, Estévez-López F, Muñoz NE, Mora-Gonzalez J, Migueles JH, Molina-García P, Henriksson H, Mena-Molina A, Martínez-Vizcaíno V, Catena A, Löf M, Erickson KI, Lubans DR, Ortega FB, Esteban-Cornejo I. Role of Physical Activity and SedentaryBehavior in theMental Health of Preschoolers, Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med. 2019 Sep;49(9):1383-1410. doi: 10.1007/s40279-019-01099-5. PMID: 30993594.

(6) Wang X, Li Y, Fan H. The associationsbetweenscreentime-basedsedentarybehavior and depression: a systematicreview and meta-analysis. BMC Public Health. 2019 Nov 14;19(1):1524. doi: 10.1186/s12889-019-7904-9. PMID: 31727052; PMCID: PMC6857327.

(7) Suomen Fysioterapeutit ry:n edustajisto. Mieli voi kuntoutua myös kehon kautta. 25.11.2022.

(8) Korpi J. 2022. Tuki- ja liikuntaelinvaivojen ei tarvitsisi maksaa miljardeja. Fysioterapia 5/2022.

(9) Heissel A, Heinen D, Brokmeier LL, Skarabis N, Kangas M, Vancampfort D, Stubbs B, Firth J, Ward PB, Rosenbaum S, Hallgren M, Schuch F. Exercise as medicine for depressivesymptoms? A systematicreview and meta-analysiswithmeta-regression. Br J Sports Med. 2023 Feb1:bjsports-2022-106282. doi: 10.1136/bjsports-2022-106282. Epubahead of print. PMID: 36731907.

(10) Korpi J. 2022. Ikääntyneiden kuntoutusta on tehostettava. Suomen Fysioterapeutit ry.

(11) Digi-Saimaa 9.8.2019. Hoivan tulevaisuus on etäkäynneissä, Eksoten laitospaikkoja on onnistuttu leikkaamaan neljännes – miljoona kotihoitoon säästi kolme miljoonaa.