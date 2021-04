Kustannustuen haku käynnistyy 27.4. klo 9.00

Jaa

Kustannustuen kolmas hakukierros käynnistyy tiistaina 27.4.2021. Yrittäjät ja liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset voivat hakea tukea osoitteessa haekustannustukea.fi. Tukea haetaan Valtiokonttorista.

Valtiokonttori avaa yritysten määräaikaisen kustannustuen sähköisen hakupalvelun tiistaina 27.4. kello 9.00. Hakuaika päättyy 23.6.2021.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut yli 30 prosenttia COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen 1.11.2020–28.2.2021 kohdistuvia palkkakuluja ja muita kuluja.

Yritys voi hakea kustannustukea, jos sillä on Y-tunnus. Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa. Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle kyseisen summan.

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea

Valtioneuvosto antoi 22.4.2021 asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Asetuksessa ovat ne toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021.

Kustannustuen kolmannella hakukierroksella toimialoja on 180, kun toisella hakukierroksella niitä oli 220. Kustannustuen toimialoihin kuuluvat nyt esimerkiksi matkatoimistot ja -järjestäjät, messujen ja kongressien järjestäjät, hotellit ja muu majoitustoiminta, ravintolat sekä kulttuuri- ja viihdetoiminta.

Jos yritys ei kuulu asetuksen toimialoihin, tukea voidaan myöntää myös harkinnanvaraisesti, jos yrityksen oma liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia tukikaudella pandemian vuoksi.

Kolmannella tukikierroksella myös uudet 1.1.2020 tai sen jälkeen perustetut yritykset voivat saada tukea toimialan keskimääräisen liikevaihdon muutoksen perusteella. Harkinnanvarainen tuen myöntäminen ei kuitenkaan ole mahdollista uusille yrityksille, koska yrityksen oman liikevaihdon muutosta aiempaan ei voida osoittaa.

Laskuri auttaa tukimäärän arvioinnissa ja vertailukauden selvittämisessä

Kustannustuki perustuu liikevaihdon muutokseen. Vertailussa huomioidaan sekä ALV-ilmoituksilla ilmoitettava arvonlisäverollinen myynti että arvonlisäveroton myynti. Tuen saamisen edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihdon täytyy olla laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

Valtiokonttorin verkkosivuilla julkaistaan pian laskuri, jonka avulla voi arvioida, onko yritys oikeutettu tukeen. Laskuri on suuntaa antava, eikä sen ilmoittama tulos ole virallinen päätös kustannustuesta, vaan tukea pitää hakea erikseen sähköisessä asiointikanavassa.

Kustannustuen kolmannella hakukierroksella vertailukausia on useampia, ja yrityksen vertailukausi riippuu sen ALV-ilmoituskaudesta sekä perustamisajankohdasta. Valtiokonttorin verkkosivujen laskuri auttaa myös selvittämään yrityksen oikean vertailukauden.

Päätökset julkaistaan Valtiokonttorin verkkosivuilla

Kustannustukihakemukset ja -päätökset julkaistaan Valtiokonttorin verkkosivulla. Sivulta voit seurata esimerkiksi hakemuksesi käsittelyvaihetta tai raportointitietoa hakemuksista ja niiden käsittelystä. Ensimmäiset tilastot hausta julkaistaan pian haun avaamisen jälkeen.

Kuntien yritysneuvojat auttavat tuen hakemisessa

Tuen kolmannella kierroksella Valtiokonttori tekee yhteistyötä Alueesi korona-apu yrittäjälle -verkoston yritysneuvojien kanssa. Verkosto kokoaa yhteen noin 750 kuntien, kehitysyhtiöiden ja Uusyrityskeskusten yritysneuvojaa.

Yritysneuvojien tarjoama apu on luottamuksellista ja yrittäjälle maksutonta.

Yritysneuvojien yhteystiedot löytyvät Valtiokonttorin verkkosivuilta.