Kustannustuen haku on päättynyt – Hakemusten hyväksymisprosentti kasvoi aiemmilta kierroksilta

Kustannustuen kolmannen kierroksen hakuaika alkoi 27.4.2021 ja päättyi 23.6.2021. Hakemuksia vastaanotettiin jonkin verran enemmän kuin haun aiemmilla kierroksilla. Hakemusten hyväksymisprosentti kasvoi merkittävästi kolmannella kierroksella.

Kolmannen kierroksen aikana Valtiokonttori vastaanotti yhteensä noin 22 000 kustannustukihakemusta. Tämä on keskimäärin noin 372 saapunutta hakemusta päivässä. Saapuneiden hakemusten määrä on suurempi kuin kustannustuen ensimmäisellä ja toisella kierroksella.

Saapuneista hakemuksista on 28.6. mennessä ratkaistu noin 17 000. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika hakuaikana on ollut 10 päivää. Enemmän työvaihteita vaativien hakemusten käsittelyaika on ollut pisimmillään noin 21-45 päivää.

Hyväksymisprosentti suurempi kuin aiemmilla kierroksilla

Kustannustukea on tähän mennessä kolmannella kierroksella maksettu noin 206 miljoonaa euroa ja sitä on myönnetty 13 000 yritykselle. Kustannustuen ensimmäisellä kierroksella tukea maksettiin noin 123 miljoonaa euroa ja toisella noin 185 miljoonaa euroa. Yhteensä kustannustukia on siis maksettu tässä vaiheessa noin 514 miljoonaa euroa.

Tuen kolmannella hakukierroksella 75 % hakijoista on saanut myönteisen päätöksen. Luku on huomattavasti suurempi kuin aiemmilla kierroksilla, jolloin hakemuksista hyväksyttiin 27 % ja 39 %.

Tällä kierroksella tukea eniten saaneet toimialat ovat ravitsemistoiminta, majoitus ja urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut.

Maakunnista tukea maksettiin eniten Uudellemaalle.

Ajantasaisia tilastoja kustannustukihakemuksista ja käsittelytilanteesta löydät kustannustuen tilastosivulta.

Kustannustuen neljäs kierros on valmisteilla

Hallitus on linjannut, että kustannustuesta järjestetään neljäs hakukierros. Tämä vaatii muutoslain voimassaolevaan lakiin sekä lakia tarkentavaan valtioneuvoston asetukseen.

Tuen neljännellä kierroksella tavoitteena on tukea edelleen yrityksiä koronan aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa.

Myös seuraavan kierroksen kustannustukea haetaan Valtiokonttorista. Tietoja lakimuutoksen etenemisestä saat seuraamalla työ- ja elinkeinoministeriön tiedotusta aiheesta.