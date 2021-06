Kustannustuen hakuaika loppusuoralla – Hae tukea 23.6. klo 16.15 mennessä

Jaa

Yritysten kustannustuen hakuaika päättyy 23.6. kello 16.15. Hakuaikaa on siis muutama päivä. Valtiokonttori kehottaa kaikkia kustannustukeen oikeutettuja yrityksiä hakemaan tukea.

Sähköinen asiointipalvelu sulkeutuu klo 16.15, joten hakemuksia ei pysty lähettämään enää sen jälkeen. Hakemuksen tekemistä ei kannata jättää viime hetkeen, sillä esimerkiksi oma nettiyhteys saattaa yllättäen hidastua.

Hakemuksen on oltava perillä Valtiokonttorissa 23.6.2021 kello 16.15 riippumatta siitä, lähetetäänkö hakemus sähköisen asiointikanavan kautta vaiko postitse. Postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä Valtiokonttorin kirjaamossa viimeistään kello 16.15. Saman päivän postileima ei siis riitä.

Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa on tällä hetkellä keskeneräisiä kustannustukihakemuksia. Keskeneräisen hakemuksen ehtii vielä täydentää ja lähettää. Oman yrityksen tilan voi tarkistaa Tilastoja kustannustuesta -sivulta. Joka arkipäivä päivittyvästä raportista näkee kaikki vireillä olevat ja päätöksen saaneet hakemukset.

Tukea maksettu lähes 179 miljoonaa euroa

Kustannustuen kolmas kierros on ollut käynnissä Valtiokonttorista 27.4.2021 lähtien. Valtiokonttori on maksanut kustannustukea kolmannella kierroksella tähän mennessä lähes 179 miljoonaa euroa. Kustannustukea on myönnetty noin 11 200 yritykselle.

Hakemusten hyväksymisprosentti on tällä hetkellä 76 %. Hyväksymisprosentti on tuen kolmannella kierroksella kasvanut runsaasti aiempiin hakukierroksiin verrattuna: ensimmäisellä kierroksella vastaava luku oli 27 % ja toisella kierroksella 39 %.

Valtiokonttorin verkkosivuilla osoitteessa valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina on julkaistu kattavat tilastot kaikista kustannustukihakemuksista ja -päätöksistä.

Ohjeet tuen hakemiseen saatavilla verkkosivuilla

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.11.2020–28.2.2021) kohdistuvia palkkakuluja ja muita kuluja.

Hae tukea jos:

1. Yrityksellä on y-tunnus,

2. Yrityksellä liikevaihto on pudonnut yli 30 % ja

3. Yrityksellä on vähintään 2000 euroa hyväksyttäviä kustannuksia tukikaudelta.

Hakuohjeet löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta haekustannustukea.fi.

Sivuilla on runsaasti tietoa, usein kysytyt kysymykset ja kattavat ohjeet hakemuksen täyttämiseen tuen hakijoille. Lisäksi hakijoiden käytössä on kustannustukilaskuri, jonka avulla maksettavan tuen määrää sekä oikeaa vertailukautta voi arvioida.