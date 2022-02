Kustannustuen hakuaikaa jäljellä vajaa viikko – Tukihakemukset jätettävä 18.2. klo 16.15 mennessä

Kustannustuen viides kierros on tarkoitettu erityisesti ravitsemus-, majoitus- ja matkailualoille. Tukea voidaan kuitenkin myöntää harkinnanvaraisesti myös sellaisille muiden toimialojen yrityksille, jotka pystyvät osoittamaan, että yritykseen tai sen merkittävään asiakaskuntaan on kohdistunut julkisoikeudellinen koronapandemian torjuntaan liittyvä rajoitus.

Tähän mennessä tukea on maksettu eniten ravitsemistoimintaan, majoitukseen sekä maaliikenteeseen ja putkijohtokuljetukseen. Saapuneista hakemuksista on hyväksytty 61 % ja tukea on maksettu 47 miljoonaa euroa. Yhteensä Valtiokonttori on maksanut kustannustukia noin 807 miljoonaa euroa.

Hakemukset jätettävä klo 16.15 mennessä

Kaikkien hakemusten on oltava perillä Valtiokonttorissa pe 18.2. klo 16.15 riippumatta siitä, lähetetäänkö hakemus sähköisen asiointikanavan kautta vaiko postitse. Postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä Valtiokonttorin kirjaamossa viimeistään klo 16.15. Saman päivän postileima ei siis riitä.

Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa on tällä hetkellä keskeneräisiä kustannustukihakemuksia. Keskeneräisen hakemuksen ehtii vielä täydentää ja lähettää. Oman yrityksen tilan voi tarkistaa Tilastoja kustannustuesta -sivulta. Joka arkipäivä päivittyvästä raportista näet kaikki vireillä olevat ja päätöksen saaneet hakemukset.

Kustannustuen ehdot ja hakuohjeet löytyvät verkosta osoitteesta haekustannustukea.fi.

Valtiokonttori valmistautuu sulkemiskorvauksen ja kuudennen kustannustuen jakamiseen

Hallitus on esittänyt, että yrityksille maksettaisiin sulkemiskorvausta sekä kustannustukea talven aikana voimassa olleiden koronarajoitusten ajalta. Lakiesitys on edennyt eduskuntakäsittelyyn ja tämänhetkisen tiedon mukaan lain on tarkoitus tulla voimaan 1. maaliskuuta 2022.

Valtiokonttori valmistautuu kahden eri tukimuodon toimeenpanoon. Ensimmäiseksi hakuun tulevalla sulkemiskorvauksella kompensoitaisiin koronapandemian hallintaan liittyvien sulkemismääräysten ja yleisötilaisuuksien kieltämisen aiheuttamia vahinkoja. Sulkemiskorvausta haetaan Valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta, ja haku avautuu näillä näkymin maaliskuun loppupuolella.

Huhtikuun lopulla hakuun on tulossa myös kustannustuen kuudes kierros. Se on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut lievempien koronapandemian torjuntaan liittyvien rajoitusten vuoksi. Myös uusi kustannustukikierros tulee haettavaksi Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Tiedotamme uusista tuista sekä niiden ehdoista ja hakuohjeista tarkemmin lain hyväksymisen jälkeen verkkosivuillamme www.valtiokonttori.fi