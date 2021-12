Kustannustuen viides kierros käynnistyy 21.12. klo 9.00

Kustannustuen viides kierros on aiempaa rajatumpi, ja se on suunnattu erityisesti majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-aloille. Tuen piiriin kuuluvat toimialat on määritelty kustannustukilaissa ja niitä on tällä kierroksella 41. Myös muiden toimialojen yrityksille voidaan kuitenkin myöntää tukea, jos niiden toimintaan on kohdistunut koronapandemian hallinaan liittyvä viranomaisen asettama rajoitus tukikaudella 1.6.-30.9.2021. Pelkkä viranomaisen suositus ei kuitenkaan riitä perusteeksi tuen myöntämiselle toimialarajauksen ulkopuolelle.

Tuen hakeminen edellyttää, että yrityksellä on Y-tunnus. Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa. Tukea myönnetään yrityksen liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan.

Laskuri auttaa tukimäärän arvioinnissa ja vertailukauden selvittämisessä

Kustannustuki perustuu liikevaihdon muutokseen. Vertailussa huomioidaan sekä ALV-ilmoituksilla ilmoitettava arvonlisäverollinen myynti että arvonlisäveroton myynti. Tuen saamisen edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihdon täytyy olla laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

Valtiokonttorin verkkosivuilla on saatavilla laskuri, jonka avulla voi arvioida, onko yritys oikeutettu tukeen. Laskuri on suuntaa antava, eikä sen ilmoittama tulos ole virallinen päätös kustannustuesta, vaan tukea pitää hakea erikseen sähköisessä asiointikanavassa.

Kustannustuen viidennellä hakukierroksella vertailukausia on useampia, ja yrityksen vertailukausi riippuu sen ALV-ilmoituskaudesta sekä perustamisajankohdasta. Valtiokonttorin verkkosivujen laskuri auttaa myös selvittämään yrityksen oikean vertailukauden.

Hakuohjeet ja tilastot kustannustuen verkkosivuilta

Valtiokonttori järjestää webinaarin kustannustuen hakemisesta 20.12. klo 12.00. Kaikille avoimessa ja maksuttomassa webinaarissa käydään läpi kustannustuen hakemista sekä sähköisen asiointipalvelun käyttämistä. Tietoa tuen hakemisesta on saatavilla kattavasti myös kustannustuen verkkosivuilla osoitteessa haekustannustukea.fi.

Kustannustukihakemukset ja -päätökset julkaistaan kustannustuen tilastosivullla. Sivulta voit seurata esimerkiksi hakemusten käsittelyvaihetta ja raportointitietoa hakemuksista. Ensimmäiset tilastot hausta julkaistaan pian haun avaamisen jälkeen.

Valtiokonttori on maksanut tähän mennessä kustannustukea yhteensä noin 760 miljoonaa euroa.