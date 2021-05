Kustannustukea nyt myös uusille ja pienille yrityksille

Jaa

Kustannustuen haku aukesi 27.4. Suurin osa tuesta on myönnetty pienille, alle 10 henkeä työllistäville yrityksille.

Kustannustuen haku aukesi 27.4. Haku avautui vilkkaasti, sillä ensimmäisen viikon aikana hakemuksia saapui yhteensä 7 312. Tukea on maksettu tähän mennessä noin 22 miljoonaa euroa.

Tukea sai ensimmäisellä hakuviikolla 2 120 yritystä, ja hakemusten hyväksymisprosentti on tällä hetkellä 64 %.

Eniten tukea maksettiin ensimmäisellä viikolla ravitsemistoiminnan alalle.

Valtaosa tuesta pienyrityksille — pienyrityksille myönnetty yli 14 miljoonaa euroa

Kustannustuen kolmannella kierroksella tukea on pyritty kohdistamaan entistä paremmin yksinyrittäjille ja pienyrityksille.

Tähän on pyritty erityisesti tuen alarajan muutoksella. Aiemmin kustannustukea voitiin maksaa vain, jos laskennallinen tukisumma oli vähintään 2 000 euroa. Aiemmilla tuen hakukierroksella suurin osa hakemuksista hylättiin tuen alarajan takia.

Kolmannella tukikierroksella tukea voidaan myöntää 2 000 euroa, vaikka tuen laskennallinen määrä jäisikin tämän alle. 2 000 euroa tukea voi näissä tapauksissa saada yritys, jolla on y-tunnus, ja jonka liikevaihto on laskenut yli 30 %, ja jolla on vähintään 2 000 euroa hyväksyttäviä kuluja.

Tähän mennessä 87 prosenttia saapuneista hakemuksista on tullut pieniltä, alle 10 henkeä työllistäviltä yrityksiltä. Niille on maksettu yhteensä noin 14 miljoonaa euroa tukea. Pienyritysten hakemuksista on hyväksytty 63 prosenttia. Ero kustannustuen toiseen kierrokseen on merkittävä, sillä silloin myönteisen tukipäätöksen sai vain 36 prosenttia tukea hakeneista 16 365 pienyrityksestä.

Uudetkin yritykset ovat tuen piirissä

Myös uudet 1.1.2020 jälkeen perustetut yritykset ovat tuen kolmannella kierroksella erilaisessa asemassa kuin aiemmin. Uusille yrityksille, joiden toimiala kuuluu valtioneuvoston asetuksella määriteltyihin tuen piirissä oleviin toimialoihin, voidaan nyt maksaa tukea toimialan keskimääräisen liikevaihdon muutoksen perusteella.

Tähän mennessä toimialan liikevaihdon muutoksen perusteella tukea on hakenut 253 yritystä. Uusille yrityksille on maksettu yhteensä 194 tuhatta euroa tukea.

Kustannustuen hakeminen jatkuu 23.6. saakka

Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Hakuaika päättyy 23.6. klo 16.15.

Valtiokonttorin verkkosivuilla osoitteessa haekustannustukea.fi on saatavilla kaikki tiedot tuen hakemisesta. Sivulla valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina julkaistaan päivittäin kattavat tilastot saapuneista ja käsitellyistä tukihakemuksista.