Kustannustuki haettavana 18.2. saakka – uudet koronatuet valmisteilla

Kustannustukea on maksettu tuen viidennellä kierroksella tähän mennessä noin 33,5 miljoonaa euroa. Tukea on myönnetty noin 2 200 yritykselle. Saapuneista hakemuksista on hyväksytty 65 %.

Kustannustuen viides kierros on aiempia kustannustukikierroksia rajatumpi ja suunnattu erityisesti ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-aloille. Eniten tukea on maksettu ravitsemistoimintaan, putkijohto- ja maaliikennekuljetukseen sekä matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toimintaan ja varauspalveluihin.

Valtiokonttori on maksanut kustannustukea ja muita yrityksille tarkoitettuja koronatukia tähän mennessä yhteensä 794 miljoonaa euroa.

Valtiokonttorin verkkosivuilla osoitteessa valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina on julkaistu kattavat tilastot kaikista kustannustukihakemuksista ja -päätöksistä.

Hakemukset jätettävä klo 16.15 mennessä

Kaikkien hakemusten on oltava perillä Valtiokonttorissa 18.2. klo 16.15 riippumatta siitä, lähetetäänkö hakemus sähköisen asiointikanavan kautta vaiko postitse. Postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä Valtiokonttorin kirjaamossa viimeistään klo 16.15. Saman päivän postileima ei siis riitä.

Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa on tällä hetkellä myös keskeneräisiä kustannustukihakemuksia. Keskeneräisen hakemuksen ehtii vielä täydentää ja lähettää. Oman yrityksen tilan voi tarkistaa Tilastoja kustannustuesta -sivulta. Joka arkipäivä päivittyvästä raportista näkee kaikki vireillä olevat ja päätöksen saaneet hakemukset.

Kustannustuen ehdot ja hakuohjeet löytyvät verkosta osoitteesta haekustannustukea.fi.

Kuudes kustannustukikierros ja sulkemiskorvaus valmisteilla

Hallitus on kertonut, että kuudennen kustannustukikierroksen ja sulkemiskorvauksen valmistelu on aloitettu. Näillä korvataan erityisesti tämänhetkisten rajoitusten ja sulkumääräysten aikaisia kustannuksia.

Asiaa on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. Lakiesityksen etenemisestä sekä uusien tukien aikataulusta tiedottaa tässä vaiheessa työ- ja elinkeinoministeriö.