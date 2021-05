Kustannustuki haettavana Valtiokonttorista vielä kuukauden ajan — hae tukea viimeistään 23.6.

Jaa

Kustannustuen hakuaika alkoi 27.4. Tukea on tähän mennessä maksettu noin 80 miljoonaa euroa. Hakuaikaa on jäljellä kuukausi, ja se päättyy 23.6. klo 16.15. Valtiokonttori kannustaa kaikkia tukeen oikeutettuja yrityksiä hakemaan tukea määräaikaan mennessä.

Kustannustuen kolmannen kierroksen hakuaika alkoi Valtiokonttorissa 27.4. Hakuaika päättyy kuukauden kuluttua 23.6. klo 16.15. Tukea haetaan sähköisesti Valtiokonttorin verkkosivujen kautta.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.11.2020–28.2.2021) kohdistuvia palkkakuluja ja muita kuluja.

Hae tukea jos:

1. Yrityksellä on y-tunnus,

2. Yrityksellä liikevaihto on pudonnut yli 30 % ja

3. Yrityksellä on vähintään 2000 euroa hyväksyttäviä kustannuksia tukikaudelta.

Hakuohjeet löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta haekustannustukea.fi. Sivuilla on runsaasti tietoa, usein kysytyt kysymykset ja kattavat ohjeet hakemuksen täyttämiseen tuen hakijoille. Lisäksi hakijoiden käytössä on kustannustukilaskuri, jonka avulla maksettavan tuen määrää sekä oikeaa vertailukautta voi arvioida.

Eniten tukea maksettu ravitsemistoimintaan

Tähän mennessä kustannustukea on myönnetty lähes 6 500 yritykselle. Tukea on hakenut yhteensä noin 13 500 yritystä.

Hakemusten hyväksymisprosentti on tällä hetkellä 61 %. Hyväksymisprosentti on tuen kolmannella kierroksella kasvanut runsaasti aiempiin hakukierroksiin verrattuna: ensimmäisellä kierroksella vastaava luku oli 27 % ja toisella kierroksella 39 %.

Keskimääräinen tukisumma yritystä kohden on lähes 12 500 euroa. Kaikkiaan kustannustukea on maksettu tuen kolmannella kierroksella noin 80 miljoonaa euroa.

Eniten hakemuksia on tullut seuraavilta toimialaoilta: 1. Ravitsemistoiminta, 2. Maaliikenne ja putkijohtokuljetus, 3. Muut henkilökohtaiset palvelut.

Eniten tukea saaneet toimialat ovat 1. Ravitsemistoiminta, 2. Majoitus, 3. Maaliikenne ja putkijohtokuljetus.

Valtiokonttorin verkkosivuilla osoitteessa valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina on julkaistu kattavat tilastot kaikista kustannustukihakemuksista ja -päätöksistä.