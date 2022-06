KUTSU 14.6.: Digibarometri 2022 – mikä on yritysten, hallinnon ja kansalaisten digitalisaation taso?

KUTSU 15.6. | Investoinnit liikkeelle lupakäsittelyä uudistamalla 23.5.2022 14:30:00 EEST | Kutsu

Kutsu loppuraportin julkistustilaisuuteen: Investoinnit liikkeelle lupakäsittelyä uudistamalla Aika: ke 15.6. klo 12 - 13.30 Paikka: Sofia Helsinki, Sofiankatu 4 C, Helsinki TAI livelähetys verkossa Suomi on ennennäkemättömän investointipaineen alla. Lähivuosina tulee saada liikkeelle laajamittaiset investoinnit, joita tarvitaan niin vihreään siirtymään kuin talouskasvun vauhdittamiseen. Tämä edellyttää, että Suomesta tehdään nykyistä vetovoimaisempi kohdemaa kotimaisille ja ulkomaisille investoinneille. Mistä sitten kiikastaa? Investointien tiellä on vakava käytännön pullonkaula: viranomaisten lupakäsittelyn hitaus, sähköisen asioinnin puute ja lopputuloksen vaikea ennakoitavuus. Raskas lupabyrokratia jumittaa investointien käynnistämistä vihreän energian ohella niin rakentamisessa, teollisuudessa, palveluissa, kaupassa kuin matkailussa. Investointitulpan ratkaisemiseksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK on valmistellut yhdessä asiantuntijayritys Rambollin kanssa esitykset Suomen lupajä