KUTSU 15.2.: Kuntaranking-tulosjulkistus - mitkä ovat Suomen parhaat alueet yrityksille?

Kuntaranking-kyselytutkimus laittaa Suomen alueet (seutukunnat) paremmuusjärjestykseen sen mukaan, kuinka hyvän toimintaympäristön ne tarjoavat paikallisille yrityksille. Vertailussa mukana olevat 25 aluetta on listattu alla.

OHJELMA:



Tilaisuuden avaus ja moderointi

Pk-johtaja Petri Vuorio, EK

Kuntaranking 2023: tulokset ja johtopäätökset

Johtava asiantuntija Jari Huovinen, EK



Yrittäjän huomioita – missä kuntien on tärkeää onnistua

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Tuomas Pere, Pintos Oy

Kysymyksiä ja kommentteja

Sijoitukset julkistetaan seuraavista 25 seutukunnasta:

Helsinki

Hämeenlinna

Joensuu

Jyväskylä

Kajaani

Kemi-Tornio

Kokkola

Kotka-Hamina

Kouvola

Kuopio

Lahti

Lappeenranta

Mikkeli

Oulu

Pori

Porvoo

Rauma

Rovaniemi

Salo

Savonlinna

Seinäjoki

Tampere

Turku

Vaasa

Ylä-Savo



Elinkeinoelämän keskusliitto EK toteuttaa tutkimuksen kahden vuoden välein. Sijoitukseen vaikuttavat yritysten arvioissa erityisesti seuraavat tekijät: kuntapäätöksenteon yrityslähtöisyys (esim. kaavoituksen sujuvuus, yritysvaikutusten huomiointi päätöksissä), oman alueen julkiset yrityspalvelut (neuvonta, rahoitus, toimitilat) sekä osallistumismahdollisuus palveluiden tuottamiseen (kilpailu kuntayhtiöiden kanssa, julkiset hankinnat).

Kuntarankingiä on tehty vuodesta 2010. Se on vakiinnuttanut asemansa erityisesti kuntapäättäjien ja pk-yritysten välisessä vuoropuhelussa. Monissa kunnissa tuloksia on hyödynnetty myös elinkeinopolitiikan arvioinnin mittarina.

