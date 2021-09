KUTSU: Ansaitsemme ja tarvitsemme hyvät hautajaiset. Miksi?

SHT-Tukku Oy on Suomen suurin arkku- ja uurnavalmistaja. Kotimaisuus on meille tärkeä arvo ja se näkyy niin materiaaleissa kuin valmistuksessakin. Puusepät ja verhoilijat valmistavat yksilölliset arkut ja uurnat, joiden tärkein materiaali on kotimainen mänty. Arkkutehtaamme sijaitsee Punkalaitumella, Pirkanmaalla, ja palvelutukkuja on kuudella muulla paikkakunnalla ympäri Suomen. SHT-Tukku työllistää noin 120 henkilöä.

