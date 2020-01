KUTSU | Collegiumin & KATVE [blind spot]:n Lintu nimeltä Agata saa ensi-iltansa Kanneltalossa 4.3.2020

Collegiumin & KATVE [blind spot]:n kantaesitys Lintu nimeltä Agata on lapsille ja koko perheelle suunnattu riemullinen tanssiteos epätäydellisestä linnusta. Ensi-ilta on Kanneltalossa ke 4.3.2020 klo 18.

Agata on anarkistinen ja rakastettava lintu. Hän on aivan samanlainen lintu kuin muutkin, mutta yhdellä tavalla hän on erityinen: hän ei osaa lentää. Ja eniten maailmassa hän toivoo oppivansa tämän taidon!

Teoksen tunnelmat vaihtelevat riehakkaasta suruun ja yksinäisyydestä kohti ystävyyttä. Teos yhdistää jännittävällä tavalla nykytanssia ja barokkimusiikkia. Agatalla on näyttämöllä kavereinaan neljä veikeää muusikkoa, joiden soiton tahdissa Agata tanssii, pyörii ja raakkuu.

Lintu nimeltä Agata on kaikkien epätäydellisten puolella. Se on tanssillinen tarina armeliaisuudesta, puutteiden hyväksymisestä sekä rohkeudesta löytää oma paikkansa maailmassa.

KATVE [blind spot] on nykytanssikollektiivi, joka tuottaa raikkaita ja monitasoisia tanssiteoksia aikuisille sekä lapsiyleisölle. Helsinkiläinen kollektiivi on toiminut vuodesta 2012 asti. KATVE [blind spot] kollektiivia johtaa tanssitaiteilija Heidi Masalin.

Collegium on vanhan musiikin tuntemusta, esittämistä ja opetusta kehittävä yhdistys. Se on perustettu vuonna 2019 jatkamaan 2008–2019 toimineen FiBO Collegiumin pedagogista työtä. Collegiumin toiminnan ytimenä ovat osallistavuus ja vuorovaikutteisuus, kantavana ajatuksena on ”kaikki mukaan”, ja projekteja ja konsertteihin järjestetään kaiken ikäisille.

Konsepti ja koreografia: Heidi Masalin, Virva Talonen

Ohjaus: Virva Talonen

Tanssi: Heidi Masalin

Musiikillinen suunnittelu: Anni Elonen

Musiikki: Anni Elonen (barokkiviulu), Hanna Haapamäki (nokkahuilu, traverso) Lea Pekkala (barokkisello), Annamari Pölhö (koskettimet)

Valosuunnittelu: Nanni Vapaavuori

Puvustus: Kaisamaija Uljas



Teoksen tekemistä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Niilo Helanderin säätiö.

“Lintu nimeltä Agatan teemalaulu jää elämään meidän ryhmässämme. Sen sanoma (etenkin viimeinen säkeistö) sopii erittäin hyvin meidän esikouluun siirtyville lapsille elämänohjeeksi. Yhdessä kaikki onnistuu! Terveiset mahtaville esiintyjille! Saimme ammennettua esityksestä paljon hyvää pohdintaa ystävyydestä ja vahvuuksista.”

- Palaute ennakkonäytöksen päiväkotiryhmältä

Kesto n. 40 min.

Ikäsuositus 4+

Ensi-ilta ke 4.3. klo 18. Muut esitykset la 7.3. klo 14.

Liput: 6 €

www.lippu.fi

KUTSU

Hyvä toimittaja,

olet lämpimästi tervetullut Lintu nimeltä Agatan ensi-iltaan ke 4.3. klo 18 Kanneltaloon (Klaneettitie 5). Kutsu on voimassa myös muihin esityksiin. Kutsu on kahdelle.

Kutsuvierasliput ensi-iltaan tai muuhun esitykseen tämän linkin kautta, ole hyvä.

Päiväkotiesitykset

Esitykset päiväkodeille: to 5.3. klo 9.15 ja 10.30; pe 6.3. klo 9.30.

ennakkoilmoittautuminen aukeaa Kanneltalon nettisivuilla 13.1.2020 klo 8.00

Agatan työryhmä toteuttaa tilauksesta esitykseen liittyviä työpajoja.

Tiedustelut: Liisa Paatsalo, kulttuurituottaja, lasten ja nuorten ohjelma, liisa.paatsalo@hel.fi

Kanneltalo, Klaneettitie 5, Helsinki

www.kanneltalo.fi