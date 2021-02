Kutsu: Demarinaisten perinteisiin Tarjan päivän etkoihin 2.3.

Loppu tyttöjen ja naisten silpomiselle 5.2.2021 12:23:34 EET | Tiedote

Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen rikkoo räikeästi ihmisoikeuksia ja vaarantaa hengen ja terveyden. Maailmassa on arviolta 200 miljoonaa tyttöä ja naista, joiden sukuelintä on silvottu. Tämänhetkinen koronaepidemia ja poikkeusolot ovat huonontaneet tyttöjen asemaa. YK:n väestörahasto UNFPA mukaan koronaepidemia on haitannut sukuelinten silpomisen vastaista työtä. Sen seurauksena seuraavan vuosikymmenen aikana silvotuksi joutuu arviolta kaksi miljoonaa tyttöä, jotka olisivat muuten voineet säästyä teolta.