Kutsu: Ethics of AI -webinaari pureutuu tekoälyn etiikkaan 27.11.

Mitä on eettinen tekoäly? Miten julkishallinto ja yritykset voivat hyödyntää tekoälyä oikeudenmukaisesti? Tervetuloa webinaariin perjantaina 27. marraskuuta klo 13–15. Tilaisuudessa julkistetaan myös uusi avoin ja ilmainen verkkokurssi Ethics of AI.

Tekoälyä käytetään yhä enemmän kansalaisia koskevan päätöksenteon tukena. Mitä eettisiä näkökohtia erilaisten tekoälyjärjestelmien käyttäjien ja kehittäjien on otettava huomioon? Mitkä ovat eettiset sudenkuopat, kun käsitellään esimerkiksi ihmisten terveyttä koskevia tietoja? Ethics of AI -webinaarissa kuullaan, miten julkishallinto Suomessa ja maailmalla ratkoo nyt näitä kysymyksiä. Tilaisuuden järjestävät Helsingin yliopisto, Suomen tekoälykeskus FCAI ja Helsingin kaupunki.

Tilaisuudessa lanseerataan myös uusi avoin ja ilmainen verkkokurssi Ethics of AI, joka aukeaa 27. marraskuuta. Helsingin yliopiston kurssi auttaa julkishallintoa, yrityksiä ja kansalaisia ymmärtämään, mitä tekoälyn eettinen käyttö tarkoittaa ja mitä se vaatii niin yhteiskunnalta kuin yksilöltä. Kurssi on tehty yhteistyössä Helsingin, Amsterdamin ja Lontoon kaupunkien sekä valtiovarainministeriön kanssa.

Tilaisuuden kieli on englanti. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Koronavirusrajoitusten vuoksi tilaisuus järjestetään kokonaan etäyhteydellä.

Ohjelma 27.11. klo 13.00–15.00:

Opening words

Vararehtori Paula Eerola, Helsingin yliopisto

Implementing the ethics of AI in the City of Helsinki

Pormestari Jan Vapaavuori, Helsingin kaupunki

Introducing the new Ethics of AI open online course

Professori Sasu Tarkoma, yliopistonlehtori Anna-Mari Rusanen ja professori Jukka K. Nurminen, Helsingin yliopisto

Keynote: Ethics of AI in EU from the industry point of view

EU:n korkean tason tekoälyasiantuntijaryhmän puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä

4 examples demonstrating the use of Artificial intelligence in public services

Esimerkkeinä Helsingin kaupunki, Amsterdamin kaupunki, Lontoon kaupunki ja Valtiovarainministeriö. Moderaattoreina Ethics of AI -kurssin kehittäjät Anna-Mari Rusanen ja Jukka K. Nurminen.

Keskusteluun voi osallistua sosiaalisessa mediassa hashtagilla #EthicsofAI



Tervetuloa!