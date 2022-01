KUTSU: Finnpanelin Radiovuosi 2022

Aika: torstai 10.2.2022 klo 10.00–11.30

Ilmoittaudu mukaan tästä!

OHJELMA

Kansallinen Radiotutkimus: Radion vuosi 2021

Lena Brun, toimitusjohtaja, Finnpanel

The changing patterns of listening during a pandemic

Belinda Beeftink, Research Director, IPA

Please don’t stop the music! How the pandemic changed our listening

Alison Winter, Head of Audiences, BBC Radio and Music

Radion ROI

Ilkka Keskiväli, Director, Advanced Analytics, Dagmar Drive

Mainostajien terveiset: Netrauta ja Vaasan

Sisällöntuottajan päivä -paneelikeskustelu

Jani Halme, moderaattori

Jenni Poikelus, YleX

Veronica Verho, NRJ

Harri Moisio, Radio Rock

Tilaisuuden juontaa Jani Halme, Toinen PHD

Puhujat:

Belinda Beeftink työskentelee tutkimusjohtajana IPA:ssa (Institute of Practitioners in Advertising), joka on Ison-Britannian viestintätoimistojen tutkimuslaitos. Lisäksi Beeftink vastaa IPA TouchPoints Surveysta, joka tarjoaa ajankäyttöön perustuvan näkökulman sille, kuinka median kulutus solahtaa kuluttajien arkipäivään.

Alison Winter on BBC:n Radio and Music -yksikön yleisöjohtaja, joka vastaa kaikesta yleisöä koskevasta tutkimuksesta ja data-analyysistä koskien BBC Radio and Music -yksikön tuotantoja televisiossa, radiossa ja verkossa. Winter on aiemmin työskennellyt tutkimuspäällikkönä lähes kaikilla BBC:n Britannian radiokanavilla.

Tervetuloa!