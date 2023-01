Kutsu Finnpanelin Radiovuosi 2023 -webinaariin

Aika: 9.2. klo 09.00–11.00

Kansallinen radiotutkimus: Radion vuosi 2022

Lena Brun, Finnpanel



How the brain builds brands. Using neuroscience to understand the importance of a multidimensional approach to advertising

Dr. Shannon Bosshard, Founder & Managing Director, Neuroconsulting Australia

Paneelikeskustelu: Mitä korvat kuulevat, sitä silmät näkevät – ääni muistilokeroiden avaajana

Henry Tikkanen, toimittaja, Yle

Renny Järvinen, Head of Sound Production, Sanoma

Lauri Domnick, Head of Audio Branding, Bauer Media

Petri Karppinen, Director, Investment & Activation, OMD

Sanna Myller, johtaja, henkilöstöasiakasliiketoiminta ja markkinointi, LähiTapiola



Finnpanel Oy on Kantar Median ja AGB Nielsen Media Researchin puoliksi omistama tutkimusyritys, joka mittaa Suomessa television katselua sekä radion kuuntelua. Toimeksiantajina ovat mm. Yleisradio Oy, MTV Oy, Sanoma, Warner Bros. Discovery, RadioMedia sekä Marketing Finland.