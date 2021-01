KUTSU: Finnpanelin Radiovuositilaisuus 2021

Miten vuosi 2020 meni radion ja muun audiosisällön kulutuksen kannalta? Entä mitä tämä vuosi tuo tullessaan? Kuulet ja näet kaiken olennaisen tiiviissä puolentoista tunnin paketissa Radiovuositilaisuudessa. Luvassa on tiukkaa faktaa, asiantuntevia ennustuksia sekä äärimmäisen kiinnostavia keskusteluita.

Aika: torstai 11.2. klo 10–11.30

Paikka: Online-tilaisuus, osallistumislinkki toimitetaan rekisteröityneille ennen tilaisuutta

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu 8.2. mennessä tästä.

Ohjelma

Juontajana Köpi Kallio, YleX Aamu

Kuuntele Köpin kutsu

Radiokuuntelun vuosi 2020



Lena Brun, toimitusjohtaja, Finnpanel

Audio & Radio – What's changing, and what's staying the same



Matt Deegan*, Founder and Creative Director, Folder Media

Sisällön merkitys ja mahdollisuudet uudistuvassa audioympäristössä, paneelikeskustelu



Elina Ylä-Mononen, tuottaja, Yle Draama

René Mäkinen, ohjelmajohtaja, Sanoma Radiot

Niina Jokiaho, Head of Radio Nova, Bauer Media

Axa Fahler, copywriter, Bananas Dulce

Haastattelupyynnöt ja kysymykset esiintyjille osoitteeseen jarmo.holopainen@avidlyagency.com

*Matt Deegan työskentelee radio- ja uusmediayritys Folder Median luovana johtajana. Hän vetää myös digitaalisen radion operaattori MuxCo:ta, jonka kautta yli 40 radiokanavaa lähettää ohjelmaansa yhdeksälle miljoonalle kuulijalle Iso-Britanniassa. Lisäksi Deegan johtaa lasten radiobrändi Fun Kidsiä, jonka ohjelmasisältö jalkautuu radiolähetysten ohella verkon, podcastien ja Youtuben kautta sadoille tuhansille perheille. Pelkästään radiolähetykset tavoittavat yli 300 000 lasta viikoittain.