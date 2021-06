KUTSU: Hengenvaarassa Kreikassa – turvapaikanhakijoiden veneitä pakotetaan takaisin merelle ja pitkittynyt tilanne leireillä ajaa jopa lapset itsetuhoisiksi. Tutkijat kertovat tuoreista raporteista.

Jaa

Tervetuloa Amnestyn ja Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön mediatilaisuuteen Kreikan saarten siirtolaistilanteesta ti 22.6. klo 13-14

Syyllistyykö Kreikka laittomaan pushback-toimintaan, jossa maihin pyrkiviä siirtolaisveneitä on pakotettu takaisin merelle antamatta mahdollisuutta hakea turvapaikkaa? Millaisia velvoitteita EU:n raja- ja merivartiovirasto Frontexilla on? Miten Euroopan siirtolaispolitiikka vaarantaa ihmisten terveyden ja turvallisuuden Kreikan saarilla?

Amnesty Internationalin Suomen osasto ja Lääkärit Ilman Rajoja järjestävät toimittajille virtuaalisen tilaisuuden, jossa järjestöjen tutkijat avaavat Kreikkaa käsittelevien raporttien sisältöä.

Tilaisuus alkaa kätilö Pirianna Laukkasen tervehdyksellä Lesboksen saarelta, jossa hän on Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön avustustyössä kuuden kuukauden ajan.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön pakolaisasiantuntija Reem Mussa on ollut laatimassa järjestön juuri julkaisemaa raporttia, joka kertoo, miten EU:n muuttoliikepolitiikka vaarantaa Kreikan saarille loukkuun jääneiden ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden. Vuosina 2019–2020 Lääkärit Ilman Rajoja hoiti yli 180 itsetuhoista tai itsemurhaa yrittänyttä ihmistä, joista kaksi kolmasosaa oli lapsia. Nuorin heistä oli vain kuusivuotias. Raportti perustuu järjestön työntekijöiden ja potilaiden haastatteluihin sekä hoitoon liittyviin tilastoihin. Reem Mussan osuus on englanniksi.

Amnesty Internationalin tutkijat Adriana Tidona ja Jennifer Foster esittelevät keskiviikkona julkaistavan Greece: Violence, lies, and pushbacks -raportin sisältöä. Raportissa on uusia todisteita Kreikassa tapahtuvasta laittomasta pushback-toiminnasta, eli operaatioista, joissa siirtolaisia pakotetaan takaisin merelle eikä heille anneta mahdollisuutta hakea turvapaikkaa. Suurin osa tällaisista toimista on tehty merellä mutta muutama tiettävästi myös mantereelta. Raportissa aineistona on 21 tapausta, joista osassa on käytetty väkivaltaa. Myös tämä osuus on englanniksi. Raportin embargo on 23.6.2021.

Puheenvuorojen yhteydessä on mahdollisuus esittää kysymyksiä tai haastatella tutkijoita.

Tervetuloa!

Mitä? Virtuaalinen mediatilaisuus Kreikan saarten pakolaistilanteesta

Missä? Teamsissa, osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Milloin? Tiistaina 22.6. klo 13–14

Miten? Ilmoittaudu Vilma Vuoriolle sähköpostilla (vilma.vuorio@amnesty.fi)