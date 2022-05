KUTSU: Hissiavustus kattaa jopa 55% jälkiasennushissin kustannuksista – tervetuloa tutustumaan uuteen hissiin ja kuulemaan lisää hissi- ja esteettömyysavustuksista

Kerrostalojen jälkiasennushissien rakentamiseen on mahdollista saada hissiavustusta, joka kattaa jopa 55 prosenttia kokonaiskustannuksista. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta haettava avustus on maksimissaan 45% kokonaiskustannuksista, jonka lisäksi kaupungilta on mahdollista saada 10% lisäavustus hissin tai hissien rakentamiseen.

ARA myöntää taloyhtiöille lisäksi esteettömyysavustusta esteettömyyskorjauksiin, jotka voivat olla hyvinkin mittavia. Taloyhtiöt ovatkin aktiivisesti hakeneet esteettömyysavustusta esimerkiksi hissin tai hissien uusimisen yhteydessä tehtäviin esteettömyyskorjauksiin. Myös kaupunki tukee taloyhtiöiden esteettömyyskorjauksia pienellä avustuksella, joka koskee taloyhtiöiden lisäksi myös yhdistyksiä, yhteisöjä ja pieniä yrityksiä.

Infotilaisuudessa paikalla ovat Vaasan kaupungin asuntopäällikkö Jonas Nylén, esteettömyyskoordinaattori Elisabeth Hästbacka ja rakennusinsinööri Jouko Seppänen sekä Koulukatu 18 taloyhtiön hallituksen edustaja.

Paikka ja aika:

Koulukatu 18, 65100 Vaasa

Keskiviikko 25.5. klo 14-15

Lue aiempi tiedote aiheesta: