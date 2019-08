Kutsu ja tiedote: Modernien munkkien matkassa -uutuuskirja paljastaa: Tästä on rauha kaukana!

Espoolaisen perheenäidin, intohimoisen itsensä ruoppaajan ja kotimystikon sisäisen rauhan etsintä vei hänet meditoivien munkkien retriittikeskukseen tutkimaan, olisiko hänestä moderniksi munkiksi. Sanna Vaara sai huomata, että retriitit vievät mielenrauhan, mutta antavat tilalle jotain pysyvämpää.

”Nämä lepolomat ovat visiittejä mielen helvetissä. Ensin kärvistellään lieskoissa, sitten maistetaan ehkä tippa tai kaksi taivaallista nektaria. Tämä on kuin Big Brother ilman viinaa, tupakkaa ja seksiä. Tervetuloa tutkimusmatkalle itseesi.”

Modernien munkkien matkassa - Hillitön henkinen elämäni (Viisas Elämä 2019) kuvaa rujon itsensä kaivelun ja pärskäyttävän huumorin keinoin syvällistä totuuden etsintää tarjoten vertaistukea turhautuneille mielenrauhan tavoittelijoille. Samalla sivutaan henkiseen polkuun liittyviä haasteita. Opettajien palvonta, kuumottavan pitkät halaamis-sessiot ja ilmavaivoja aiheuttavat ruokavaliot saavat osansa.

Sanna Vaara (s. 1974) on kirja-alan monityöläinen, kirjailija, kolumnisti, kolmen pojan äiti ja sanataidetta suoltava Räppäri VAARA. Hänen esikoisteoksensa Maa kutsuu! (Sammakko 2016) on mielen hulluutta ja hauskuutta kuvaavan autofiktiivisen trilogian ensimmäinen osa. Modernien munkkien matkassa on itsenäinen jatko-osa.

Tervetuloa kirjan julkistamistilaisuuteen 14.8.2019 keskiviikkona klo 18 Boknäsin liikkeeseen Mannerheimintie 72, Helsinki.