Kutsu: Karista liitupöly – kurkista nykykouluun SuomiAreenassa

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ tuo nykykoulun Porin lyseon kortteliin keskiviikkona 17.7. klo 9.30–15.

Pop up -koulussa kuka tahansa pääsee kokeilemaan sähköistä ylioppilaskoetta, historiallista pakohuonetta, rakentamaan solun tai ajamaan simulaattoria. Yli 30 opetuspistettä varhaiskasvatuksesta yliopistoon antaa aidon kokemuksen siitä, mitä koulu ja koulutus on nykyään. Luokkiin voi mennä hop on hop off -periaatteella, joten päivän aikana voi kiertää vaikka kaikki pisteet.

Koulupäivän avaa kokenut opetusalan ammattilainen sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko yhdessä OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen kanssa klo 9.30 lyseon juhlasalissa. Risikko on myös median tavattavissa avajaisten eli koulun aamunavauksen jälkeen.

Päivän aikana on tarjolla 500 ensimmäiselle maukas maksuton koululounas, uunimakkaraa ja perunamuusia.

Koko OAJ:n kiinnostava ohjelma SuomiAreenassa löytyy osoitteesta oaj.fi/suomiareena, pop up -koulun ohjelma osoitteesta oaj.fi/popupkoulu.

Tärpit muuhun ohjelmaan:

Keskiviikkona 17.7. keskustelu hallitusohjelmasta ”Saiko Suomi sivistyshallituksen?” klo 14.30 Antinkatu 5:ssä. Mukana keskustelemassa mm. elinkeinoministeri Katri Kulmuni .

Keskiviikkona 17.7. lauletaan rakkaimpia koululauluja klo 17.15–8.45 Eetunaukion lavalla.

Torstaina 18.7. SuomiAreenan rantalavalla keskustellaan koko päivä klo 10–16.30, miten Suomen menestys nojaa koulutukseen. Aiheina muun muassa arvosanojen oikeudenmukaisuus, uusi hallitusohjelma, robotit ja tieteen tulevaisuus. Presidentti Tarja Halonen on mukana keskustelemassa ilmastoasioista.

Lyhyesti:

Mitä: Pop up -koulu, yli 30 oppimispistettä varhaiskasvatuksesta yliopistoon

Missä: Porin lyseon kortteli, Annankatu 5

Milloin: Keskiviikkona 17.7.2019 kello 9.30–15.00

Miksi: Koulutus on yksi nykyisen hallituksen painopisteistä. Yhä useampi tunnustaa, että koulutus on avain Suomen menestykseen. Koe ja näe, mitä koulu ja koulutus nykyisin on – melko varmasti käsityksesi muuttuvat.