KUTSU: Kesä 1944 -kirjan julkistustilaisuuteen keskiviikkona 31.5.2023 klo 15.00

Jokainen taisteltu päivä on oma itsenäinen tarinansa, joka nivoutuu edeltäviin ja tuleviin päiviin. Sotatapahtumia seurataan kiinteästi niin Karjalan kannaksella, Aunuksessa kuin Maaselässä – kotirintaman, päämajan ja päättäjien tunnot esiin tuoden.

Kesä 1944 ei ole vain nuolia kartalla ja kenraaleja johtamassa. Se pureutuu taistelumaastoon suomalaisen rivisotilaan näkökulmasta. Ainutlaatuinen kuvitus ja otteet sotapäiväkirjoista elävöittävät jokaista lukua. Rinnalla kulkee Jalkaväkirykmentti 45:n pikakivääriampujan Onni Hämäläisen kertomus 11. komppanian raskaasta vetäytymistiestä Syvärin Jandebajoelta Laatokan pohjoispuoliseen U-asemaan.

Jukka Halonen (s. 1960 Oulussa) on toimittaja ja tietokirjailija, joka asuu nykyisin Kiikalassa. Viimeiset kymmenen vuotta hän on keskittynyt ennen muuta sotahistoriaan. Jukka Halonen on saanut Suomen Leijonan 1. lk ritarimerkin, Sotaveteraaniliiton ansiomitalin ja Ratsuväkikillan ansiomitalin.

Kirjan kustantaja: Readme.fi

Kirja ilmestyy kesäkuussa 2023.

