KUTSU: Kun palvelut digitalisoituvat, miten ehkäistään digisyrjäytymistä?

Tampereella järjestetään digituen antajien ja järjestäjien verkostotapaaminen torstaina 5.9. Tilaisuudessa on erinomainen mahdollisuus kuulla, millä keinoin digisyrjäytymistä Suomessa ehkäistään. Paikalla on laaja kattaus sekä Tampereen alueen että valtakunnallisia digituen toimijoita. Teillä on myös mahdollisuus haastatella paikalla olevia asiantuntijoita jo ennen tilaisuutta klo 12 ja verkostoitumistauolla klo 15.

Aika: to 5.9. klo 12.30 alkaen

Paikka: Pääkirjasto Metso, Tampere

Ajankohtainen teema tapaamisessa on digituen kehittämisen laajentuminen valtakunnalliseksi. Tähän saakka digituen toimintamallin kehittämistä on tuettu viidellä pilottialueella. Nyt valtiovarainministeriö on käynnistänyt valtionavustusten haun maakuntaliitoille. Digituen alueelliseen kehittämiseen on varattu yhteensä 2,4 miljoonaa euroa ajalle 1.10.2019–31.10.2020. (Laajentumisesta lisätietoja tiedotteesta.)

Väestörekisterikeskus julkistaa tilaisuudessa myös digituen eettisen ohjeistuksen. Digituen saajille ja antajille tarkoitetulle ohjeistukselle on ollut suuri tarve, sillä digituen saajalla on monesti tarve saada neuvontaa omien henkilökohtaisten asiointitiliensä käytössä. Ohjeiston tavoitteena on selkeyttää digituen saajan ja antajan roolit ja vastuut sekä mahdollistaa laadukas ja turvallinen digituki.

Tilaisuuden järjestäjiä ovat Väestörekisterikeskus, Tampereen kaupunki, Helsingin kaupunki sekä Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta.

Lämpimästi tervetuloa!

Verkostotapahtuman ohjelma

12:30 Kahvitarjoilu ja verkostoitumista

13:00 Tervetuloa Digituki 2019 -verkostotapaamiseen!

Järjestäjien tervehdys

Väestörekisterikeskuksen ajankohtaiset digitukikuulumiset

13.15 Tampereen kaupungin digiohjelman tervehdys – Mia Vaelma, Tampereen kaupunki

13.30 Ruohonjuuritason opastus Tampereella: Mukanetti - Eija-Riitta Kortesluoma, Mukanetti ry

13.50 Aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistaminen – kansalaisopistot ja kansalaisen digitaidot -hanke - Viljami Wiirilinna, Kansalaisopistojen liitto KoL

14.15 Pecha Kucha -esitykset:

Verkosta virtaa -Hyvät ja huonot uutiset - Joonas Rentola & Juha Viitanen, EKL ry

Dikata -hanke – digitaalisia perustaitoja työikäisille verkossa - Reetta Karjalainen, Snellman kesäyliopisto

Vesilahden Digikahvilat - Riitta Vatanen

Digimörön karkotus kymenlaaksolaisittain (Digitutor-toiminta) - Elina Sakkara, Kotkan korttelikoti

Olethan jo kartalla? #opastuspaikkakartta, seniorsurf.fi - Teija Saarinen & Liisa Tiainen, Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf -toiminta

Kotiin vietävä digiopastus - Sirpa Hirvonen, Helsinki Missio

Digiosallisuus syrjäytymisen ehkäisykeinona - Katja Kivipuro, Kriminaalihuollon tukisäätiö

Lukivaikeus digiyhteiskunnassa - haasteet ja hyöty - Sonja Haga-Ericson, Datero

Verkostoitumista ja virvokkeita (noin 30 min)

15.30 Digineuvonnan kehittäminen Helsinki-infossa - Sofia Sato, Helsingin kaupunki

15.50 Asiakaspalvelun minimisuositukset ja verkostoituvan toimintatavan vahvistaminen - Päivi Litmanen-Peitsala, Yleisten kirjastojen digihanke

16.10 ”Pelko pois ja yks pikku asia kerrallaan opitaan” - Oppimista tukeva digiohjausprosessi - Eija Kärnä, Itä-Suomen yliopisto

16.30 Ylen Digitreenit - Katja Solla, Yle

16.50 Aikuiset-teemavuosi KAVIssa - Saara Salomaa, KAVI