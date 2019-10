KUTSU: Lakko ja yhteiskunta-tietokirjan julkaisutilaisuus 6.11.2019 klo 16.

Työmarkkinasyksy tiivistyy ja lakkoaalto vyöryy yli maan. Mutta mikä on lakko-oikeuden yhteiskunnallinen merkitys ja miksi se on säilynyt länsimaisten demokratioiden tunnuspiirteenä? Tervetuloa tilaisuuteen! Aika: Keskiviikko 6.11.2019 klo. 16.00--18.00. Paikka: Tiedekulma, Think Lounge (Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki). Ilmoittaudu alla olevasta linkistä 3.11. mennessä kahvitarjoilun mitoittamiseksi. https://bit.ly/2lLJIiG



Antti Koskelan kirjoittama tietokirja ”Hanskat tippui – lakkojen historia ja vaikutus yhteiskunnassa” (Kalevi Sorsa-säätiö) kertoo työtaistelun merkityksen palkansaajien aseman ja yhteiskunnan kehityksen kannalta. Kirja auttaa ymmärtämään työtaisteluoikeuden lähtökohdat niiden historiallisessa kontekstissa. Koskela kertoo konkreettisin esimerkein, että työtaisteluoikeudessa ei ole kyse pelkästään palkansaajien lyhyen tähtäimen etujen ajamisesta. Sen lisäksi lakoilla on muutettu yhteiskuntaa ja näin tulee tapahtumaan myös tulevaisuudessa. Työtaistelut ovat paitsi tulonjaon väline, myös keino vaikuttaa suoraan työntekijöiden yhteiskunnalliseen asemaan ja yhteiskunnan voimasuhteisiin.



Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan työtaistelun tulevaisuudesta!



Tilaisuuden ohjelma.



15:45 Kahvitarjoilu

16:00 Tilaisuuden avaus: Ari-Matti Näätänen, Kalevi Sorsa-säätiö

16:10 Tietokirjan esittely: Antti Koskela, julkaisun kirjoittaja

16:30 Kommentti: Ralf Sund, pitkän linjan ay-vaikuttaja

16:45 Kommentti: Tapio Bergholm, historioitsija

17:00 Kommentti: Anu-Hanna Anttila, Teollisuusliitto ry:n tutkimuspäällikkö

17:15 Keskustelua

18:00 Tilaisuus päättyy



Kirjoittajasta:



Antti Koskela on työmarkkinoiden toimintaan perehtynyt kauppatieteiden maisteri ja ekonomisti.

