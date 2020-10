Kutsu lehdistötilaisuuteen: Asuntokaupan näkymät syksyllä 2020 - täysin uudistettu Kiinteistömaailman Barometri

Mika Laurikainen nimitetty Kiinteistömaailma Oy:n liiketoimintajohtajaksi 24.8.2020 10:30:00 EEST | Tiedote

Mika Laurikainen on nimitetty Kiinteistömaailma-ketjun liiketoimintajohtajaksi ja Kiinteistömaailma Oy:n johtoryhmän jäseneksi. Laurikainen on erittäin kokenut franchising-liiketoiminnan johdon ja kiinteistökehittämisen ammattilainen, joka viimeksi on työskennellyt Suomen suurimpiin rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointitoimistoihin lukeutuvan Sitowisen toimialajohtajana.