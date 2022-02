Kutsu lehdistötilaisuuteen: Osuuskauppa Keskimaan myynti- ja tulosjulkistus pe 25.2.2022

Aika: Perjantai 25.2.2022 klo 9.00

Paikka: Osuuskauppa Keskimaan konttori, Ahjokatu 7 (2. kerros)



Tervetuloa Osuuskauppa Keskimaan tulosinfoon perjantaina 25.2.2022 klo 9. Tulosinfossa julkistetaan Keskimaan vuoden 2021 myynti- ja tulosluvut sekä käydään läpi vuoden keskeisimpiä tapahtumia. Tilaisuus järjestetään Keskimaan konttorilla (os. Ahjokatu 7, 2. kerros).

Toimitusjohtaja Antti Määttä esittelee Keskimaan tuloksen, keskeisiä kehityshankkeita, investointeja sekä korona-ajan vaikutuksia eri toimialoihin ja palveluiden kehittämiseen.



Tulosjulkistuksen lisäksi Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg kertoo tulevaisuuden näkymistä ja toimenpiteistä työvoiman saatavuuden ja pitovoiman kehittämisen suhteen. Osaavan työvoiman saatavuus on yhä suurempi haaste palvelualalle, ja haluamme huolehtia siitä, että Keskimaa on entistäkin parempi työpaikka. Miltä tilanne näyttää Keski-Suomessa Keskimaan näkökulmasta?



Tilaisuuden lopuksi on mahdollista esittää kysymyksiä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 24.2. klo 12:00 mennessä: suvi.elonheimo-tikkanen@sok.fi

Voit halutessasi lähettää ilmoittautumisen yhteydessä kysymyksiä myös etukäteen.

Lämpimästi tervetuloa!