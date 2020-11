KUTSU: Maailman ensimmäinen lasten kokkaussovellus Carrot Kitchen lanseerataan syksyn suurimmissa Lastenjuhlissa pe 13.11.2020 klo 17

Jaa

Carrot Kitchen on maailman ensimmäinen lasten pedagoginen ja pelillinen kokkaussovellus. Sovelluksen kehittäjä on Carrot Revolution -startup, jonka taustalla on Suomen pelialan, ruokajournalismin ja brändinrakennuksen huippuja. Carrot Kitchen lanseerataan syksyn suurimmissa Lastenjuhlissa tubettajien Elinan ja Sofian kanssa.

Sinä ja perheesi olette lämpimästi tervetulleita Carrot Kitchenin lanseerausjuhliin! Marraskuun pimeydessä kaikki kaipaavat iloa ja yhdessäoloa, ja siksi haluamme järjestää syksyn suurimmat ja hauskimmat Lastenjuhlat. Lastenjuhlia vietetään pe 13.11.2020 klo 17-18. Juhlapaikkana toimii Suomen suosituimpien lapsitubettajien Elinan ja Sofian Tiktok sekä Instagram-live. Juhlissa lapset pääsevät live-kokkaamaan pinkkejä banaanitikkareita yhdessä Elinan ja Sofian kanssa. Tarvittavat ainekset ovat kutsun lopussa. Jokainen ennakkoon ilmoittautunut kutsuvieras saa sovelluksen ilmaiseksi käyttöönsä 3 kuukaudeksi. Mikä Carrot Kitchen? Carrot Kitchen on lasten ikioma kokkaussovellus, jonka seurassa lapsi oppii kokkaamaan herkullisia ja terveellisiä ruokia ja tekemään hyvinvointiaan vahvistavia, vastuullisia valintoja. Samalla lapselle rakentuu positiivinen ja tasapainoinen suhde ruokaan. Katso esittelyvideo tästä. Sovellus sopii erityisesti 6–13-vuotiaille, mutta juhliin on kutsuttu kaikki lapset ja lapsenmieliset. Kännykät esiin, herkut valmiiksi ja liity liveen! Lastenjuhlien ohjelma Tervetuloa! Elina ja Sofia & Carrot Kitchenin ruokastrategi Outi Väisänen

Elina ja Sofia & Carrot Kitchenin ruokastrategi Outi Väisänen Kokataan yhdessä Pinkit & valkoiset banaanitikkarit

Pinkit & valkoiset banaanitikkarit N-Y-T Carrot Kitchen! Kokkaussovelluksen lanseeraus

Kokkaussovelluksen lanseeraus Pelejä ja leikkejä "Kumpi mieluummin?"

"Kumpi mieluummin?" Live-chat & arvonta Kysy mitä vaan Elinalta ja Sofialta Mitä: Syksyn hauskin ja herkullisin lastentapahtuma & Carrot Kitchenin lanseeraus

Milloin: pe 13.11.2020 klo 17-18

Missä: Elinan ja Sofian Tiktok-live @elinasofiafinland ja Instagram-live @elinasofiaofficial Ilmoittaudu mukaan 12.11.2020 mennessä: anemone@carrotkitchen.com. Saat Carrot Kitchenin lahjakoodin, jolla voit ladata sovelluksen ilmaiseksi perheesi käyttöön. Lataa sovellus jo Lastenjuhliin! Pinkkien & valkoisten banaanitikkareiden ainekset:

2 banaania

1 pkt (70 g) Pirkka Parhaat Ruby suklaata tai 1 pkt (100 g) Pirkka valkoista leivontasuklaata

strösseleitä

4 jäätelötikkua tai 2 paperipilliä Katso esivalmistelut Carrot Kitchenin somesta juhlia edeltävänä päivänä:

@carrotkitchen (TikTok)

@carrotkitchenapp (Instagram) Lastenjuhlat toteutetaan yhdessä K-Ruoan kanssa. * * * Happy healthy kids - happy healthy planet

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa