KUTSU: Matkailutulo on kasvussa ympäri Suomea – tule kuulemaan tuoreita tietoja kuntakohtaisista matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksista

Matkailualan kasvupotentiaali on yhä valtava

Matkailu on yksi Suomen merkittävimmistä teollisuuden aloista. Se luo työpaikkoja ja verotuloja laajasti ympäri Suomea. Ennen pandemiaa matkailuviennin osuus oli 5,4 prosenttia Suomen kaikista vientituloista. Matkailu on kuitenkin vuosien saatossa jäänyt jatkuvasti muiden suomalaisten isojen teollisuuden alojen varjoon sen kasvaneesta merkityksestä huolimatta. Tämä johtunee osittain siitä, että suurin osa matkailuyrityksistä on pieniä ja yritykset jakautuvat useiden eri toimialojen alle, minkä takia alan kokonaisvaikuttavuutta voi olla vaikea hahmottaa.

Matkailu on silti ollut jo vuosia voimakkaassa kasvussa pandemiavuosia lukuun ottamatta ja alan kasvupotentiaali on edelleen valtava. Uusien tutkimustulosten avulla alan vaikuttavuutta voidaan tuoda entistä paremmin esille.

Kutsu kaikille avoimeen mediatilaisuuteen

Aika: 17.8.2023 klo 11-12.

Paikka: Teams -verkkotilaisuus.

Tilaisuuteen pääset tästä linkistä.

Ohjelma:

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy – tutkimuksen tekeminen ja merkittävimmät tulokset

Matkailualueiden terveisiä

Nina Vesterinen, Matkailupäällikkö, Helsingin kaupunki

Jari Ahjoharju, Toimitusjohtaja, Visit Tampere

Yrjötapio Kivisaari, Toimitusjohtaja, Oulun Matkailu Oy

Mats Lindfors, Toimitusjohtaja, Ruka-Kuusamo matkailu ry

Paikalla ja kysymyksiin vastaamassa ovat myös: