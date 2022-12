Kutsu mediainfoon: Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäinen talousarvio on hyväksytty

Mediainfo pidetään Teams-kokouksena

9.12.22 klo 9.45. - 10.15.

Lisätiedot: viestintäpäällikkö, anu-kaarina.suonpaa@keusote.fi

1.1.2023 on historiallinen hetki!

Silloin tapahtuu Suomen julkishallinnon yksi suurimmista reformeista. Kyse on valtakunnan tasolla n. 22 miljardin euron ja noin 200 000 henkilön siirtymisestä hyvinvointialueille.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyy runsas 4000 työntekijää ja valtion Keski-Uudellemaalle kohdentama rahoitus on n. 734,8 Me. Kyseinen uudistus on myös kuntahistorian suurimpia ja vaikuttaa monilta osin myös kuntien tehtäviin ja rooliin.

Talousarviosta vuodelle 2023 voidaan erottaa kolme isoa asiakokonaisuutta, joiden osalta suunnittelussa on tärkeää onnistua; talouden ennakointi etenkin vuosien 2024–2025 osalta, strategian jalkauttaminen ja eri kärkien toimeenpano sekä henkilöstön pito- ja vetovoiman parantaminen. Talousarviovalmisteluun liittyy nyt paljon epävarmuutta, sillä hyvinvointialueen aloittaessa 1.1.2023 on vielä yksityiskohtia avoinna mm. rahoituksen osalta.

Nykyrahoituksen taso perustuu siihen kuinka paljon kunnat käyttävät rahaa sotepalveluihin vuonna 2022. Lopullisen tason on arvioitu olevan suurempi kuin budjetoitu rahamäärä, mutta summa selviää sen jälkeen, kun kuntien tilinpäätöstiedot vuodelta 2022 ovat selvillä. Valtio siirtää tämän erotuksen kertakorvauksena hyvinvointialueille. Parhaillaan on valmistelussa lakimuutos, jolla valtion kertakorvaus voitaisiin huomioida jo vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Talousarviovalmistelussa tätä kertakorvausta ei ole voitu kuitenkaan arvioida, koska lainsäädäntöä ei ole hyväksytty. Toimintakulut talousarviossa ovat 854,6 Me, toimintatuotot 54,2 Me ja investoinnit vajaa 10 Me. Talousarvio 2023 on lähtökohtaisesti n. 65,7 milj. € alijäämäinen, mikä tuo valtion puolelta paljon erilaisia reunaehtoja tulevien vuosien suunnitteluun.

