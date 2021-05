Koko Helsingissä saa esiopetuspaikan tekstiviestillä ilman hakemusta 29.4.2021 11:25:00 EEST | Tiedote

Helsingin tavoitteena olla kaupunki, joka ennakoi asukkaidensa ja yritysten palvelutarpeita ja jossa palvelua voi saada aina ilman aikataulua tai palvelupisteitä. Askel tätä kohti on, että vuoden 2021 alusta Helsinki on tarjonnut koko kaupungissa eskari-ikäisten lasten vanhemmille esikoulupaikkaa sopivasta päiväkodista suoraan tekstiviestillä ilman hakemusta. Ennakoivan esiopetuspaikan haun ideana on, että aloite eskaripaikaksi tulee kaupungilta eikä vaadi vanhemmilta yhdenkään lomakkeen täyttämistä.