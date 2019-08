Kutsu medialle 20.8: Lahteen uusi palvelu raskaana oleville ja alle 3-vuotiaiden perheille

Lahteen avattava uusi palvelu auttaa päihteitä käyttäneitä tai - käyttäviä vauva- ja taaperoperheitä. Kolmena päivänä viikossa tapaavassa yhteisössä ja ryhmissä harjoitellaan vauvaperheen arkea, tuetaan varhaista vuorovaikutusta ja kuntoudutaan päihteistä. Avopalveluyksikkö Jannika tulee tarpeeseen, sillä päihdeongelmat ovat Lahdessa vakavat ja lisääntynyt huumeiden käyttö näkyy monina vaikeuksina. Perheiden auttaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on inhimillistä ja järkevää lapsen turvallisten kasvuolosuhteiden edistämiseksi sekä päihdeongelmista aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.

Aika: 20.8.2019 klo 10

Paikka: Launeenkatu 2, 15100 Lahti

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Laura Kouri, p. 0407099498, viestinnän asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto

Tervetuloa tutustumaan uuteen palveluun ja keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa vauvaperheiden auttamisesta Päijät-Hämeen alueella.

– Uusi yksikkö tulee todella tarpeeseen, sillä Päijät-Hämeen alueella päihdeongelmat näkyvät lapsiperheiden arjessa. Vanhempien päihteidenkäyttö nousee esiin myös pieniä lapsia koskevien lastensuojeluilmoitusten taustalla. Nyt voimme auttaa perheitä entistä tehokkaammin jo raskausajasta alkaen, toteaa toiminnanjohtaja Jukka Ihalainen Lahden ensi- ja turvakoti ry:stä.

Lahden ensi- ja turvakoti ry auttaa vuosittain noin 2000 apua hakevaa perhettä. Apua saa esimerkiksi, kun vauvaperheen arki ei suju, kun lapsiperheen vanhemmat eroavat tai perheessä on väkivaltaan. Nyt uutena toimintamuotona avataan päihteitä käyttävien perheiden kuntouttamiseen erikoistunut avopalveluyksikkö.

Avopalveluyksikkö Jannika on osa valtakunnallista Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää, jonka 7 ensikodissa ja 9 avopalvelussa sai viime vuonna 2018 apua 191 äitiä, 78 isää ja 193 lasta. Hoitojärjestelmä on Ensi- ja turvakotien liiton koordinoimaa.

Lahdessa avataan uusi päihteitä käyttävien odottavien äitien ja vauvaperheiden auttamiseen erikoistunut palvelu

Palvelu on erikoistunut päihteitä käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden kuntoutukseen. Vanhempi ja vauva käyvät päivisin kodinomaisessa yhteisössä, missä harjoitellaan turvallista arkea vauvan kanssa. Avopalveluyksikköä on odotettu Päijät-Hämeeseen vuosia, sillä alueen päihdeongelmat ovat vaikeat. Yksikkö nimetään lahtelaisen muusikko Jannika B:n mukaan, joka haluaa olla tukemassa alueen lapsiperheitä panoksellaan.

Avopalveluyksikkö Jannikaon osa valtakunnallista Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää, joka yhdistää päihdekuntoutuksen ja vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemisen. Hoitojärjestelmään kuuluu 9 avopalveluyksikköä sekä 7 ensikotia, jotka auttavat perheitä ympärivuorokautisesti. Huhtikuussa on avattu uusi yksikkö Lahden lisäksi Kouvolaan.

– Palvelu lisää toiveikkuutta, että muutos lapsiperheiden elämäntilanteissa on mahdollista. Pidä kiinni toiminnan myötä yhdessä tekeminen ja yhteistyö lisääntyvät alueellisten toimijoiden välillä, iloitsee toiminnanjohtaja Jukka Ihalainen Lahden ensi- ja turvakoti ry:stä.

Uusi yksikkö tulee tarpeeseen, sillä huumeiden käyttö ja käytöstä johtuvat ongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi Lahden alueella. Kasvaneesta huumeongelmasta kertovat useat tahot kuten poliisi, lastensuojelu ja huumeiden käytön määrää kuvaava THL:n toteuttama jätevesitutkimus. Uusi Pidä kiinni -yksikkö auttaa perheitä uuteen alkuun ja tuki toimii parhaiten, kun palvelua saa jo raskausaikana.

Päihdeongelmista kuntoutuva vanhempi tarvitsee päihteettömyyden lisäksi vahvaa tukea vauvan kanssa olemiseen ja turvallisen arjen rakentamiseen. Avopalveluyksikkö on tarkoitettu koko perheen tueksi ja perustuu päihteettömyyttä ja varhaista vuorovaikutusta tukevaan yhteisökuntoutukseen. Vauva ja vanhemmat asuvat omassa kodissaan ja tulevat yhteisöön arkipäivisin. Kuntoutus suunnitellaan kunkin perheen yksilöllisistä tarpeista lähtien ja se sisältää yhteisön tuen ja yksilötapaamisten lisäksi vanhempi-lapsi ryhmätoimintaa.

– Meillä opetellaan ihan tavallista, turvallista arkea vauvan kanssa toisten samassa tilanteessa olevien perheiden kanssa. Opeteltavaa on paljon, jos elämä on pitkään pyörinyt päihteiden ympärillä, kertoo Sirpa Lampinen, Lahden ensikodin johtaja.

– Avopalvelussa voinnin täytyy olla niin hyvä, että äiti tai isä pystyy tulemaan kuntoutukseen kolmena päivänä viikossa ja kuitenkin pärjää illat ja viikonloput vauvan kanssa, muistuttaa Kaisa Piikki, Jannikan vastaava sosiaalityöntekijä.

Päihdeongelmaiset perheet tarvitsevat tiivistä ja pitkäkestoista tukea, sillä kuntoutuminen voi olla hidasta. Raskaus- ja vauva-aika on erityinen mahdollisuus muutokseen elämäntilanteessa ja lapsiperheen arjessa. Kuntoutusjaksojen pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta pariin vuoteen. Vauvan ja vanhempien kannalta on parasta, jos tukea päihteettömyyteen ja ajatusten suuntaamisessa vauvaan saa jo odotusaikana. Kuntoutuksen onnistuminen edellyttää myös tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Pidä kiinni -hoitojärjestelmä perustuu siihen, että äitiyttä ja vanhemmuutta tuetaan ja vuorovaikutussuhdetta lapseen vahvistetaan yhtä aikaa päihdekuntoutuksen kanssa. Vauvan terveen kehityksen kannalta on tärkeää, että vanhemmat saavat aikaan muutoksen elämänhallinnassaan ja saavat tukea päihteettömyyteen sekä varhaiseen vuorovaikutukseen. Kuntoutuksessa ei riitä, että pääsee irti päihteistä vaan samalla opetellaan vastaamaan vauvan tarpeisiin oikea-aikaisesti, mikä on välttämätöntä vauvalle. Raskausaika ja varhaislapsuus ovat merkittäviä lapsen terveen kehityksen kannalta. Jos äiti käyttää odotusaikana runsaasti päihteitä, vauvan kehitys vaarantuu. Avopalvelujen lisäksi hoitojärjestelmään kuuluu seitsemän ympärivuorokautista päihdeongelmaisten vanhempien kuntoutukseen erikoistunutta ensikotia eri puolella Suomea.

– Lahden avopalveluyksikkö tulee auttamaan noin50 perhettä vuodessa. Tulemme järjestämään myös koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille vauvaperheiden päihdetyöhön liittyen. Toiminnan rahoittaa STEA (sosiaali- ja terveysalan avustusjärjestö) yhdessä Päijät-Hämeen kuntien kanssa Jukka Ihalainen kertoo.

Uusi Avopalveluyksikkö Jannika nimetään muusikko Jannika B:n mukaan. Hän haluaa olla tukemassa alueen lapsiperheitä ja päihteitä käyttäviä äitejä omalla panoksellaan.

Valtakunnallinen hoitojärjestelmä auttaa perheitä vaikuttavasti

Päihdekuntoutus yhdistettynä vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen on ainutlaatuinen suomalainen innovaatio. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä on auttanut 20 vuoden aikana 3000 vauvaa. Pidä kiinni -avopalveluyksiköt kuntouttavat päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä. Joka vuosi kuntoutuksessa on noin 250 perhettä. Kuntoutuksen avulla vanhemmat saavat paremmat edellytykset päihteettömään vanhemmuuteen ja tukea lapsiperheen arjesta selviytymiseen. Ilman apua vauvojen terveys ja kehitys olisi vakavassa vaarassa.

Päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden ympärivuorokautinen kuntoutus on pääosin Ensi- ja turvakotien liiton vastuulla.Valtakunnallisen järjestelmän piirissä; ensikodeissa ja avopalveluissa autettiin viime vuoden aikana 191 äitiä, 193 lasta ja 78 isää. Lisäksi avopalveluyksiköiden etsivän ja matalan kynnyksen palvelujen kautta on autettu lähes 500 (476) perhettä erilaisissa elämäntilanteissa. Etsivän ja matalan kynnyksen toteutunutta toimintaa on ollut mm. nimetön chat -palvelu, perheryhmät, odottavien äitien ryhmät tai asiakas on ollut itse yhteydessä ammattilaiseen kysyen neuvoa tilanteeseensa.