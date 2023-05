Kutsu medialle: EU-seminaari 9.5. – Mitä seuraavaksi Euroopan ympäristöagendalla?

Eurooppalaisen edunvalvonnan merkitys on viime vuosina korostunut esimerkiksi energia- ja metsäteollisuuden aloilla, sillä ympäristö- ja ilmastolainsäädännöstä yhä suurempi osa on lähtöisin EU:sta. Eurooppa-päivän tapahtumallaan yhteiskuntapoliittiseen neuvonantoon erikoistunut konsulttitalo Rud Pedersen haluaa herättää keskustelua eurooppalaisen ympäristöpolitiikan tulevaisuuden suunnasta ja tarjota suomalaisille toimijoille mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia EU-vaikuttamisen johtavien asiantuntijoiden kanssa.

Tilaisuuden pääpuhuja on Peter Vis, joka on yksi Brysselin tunnetuimmista ilmasto- ja energiapolitiikan sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman asiantuntijoista. Vis kehitti EU:n ilmastopolitiikkaa johtavissa asemissa komissiossa yli 20 vuoden ajan ja toimi muun muassa ensimmäisen ilmastopolitiikkaan keskittyneen komissaarin kabinettipäällikkönä. Nykyisin Vis toimii vanhempana neuvonantajana Rud Pedersenin Brysselin toimistossa.

Kuulemme alustuksen myös Rud Pedersenin Brysselin toimiston Associate Director Ilaria Lojodicelta. Hän on erikoistunut EU-edunvalvontaan energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikan aloilla. Lojodicella on lähes vuosikymmenen kokemus EU-lainsäädäntöön keskittyvistä konsultointitehtävistä ja lisäksi hän on työskennellyt Italian EU-edustustossa.

Tilaisuuden kieli on englanti.