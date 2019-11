Kutsu medialle: Euroopan väkivaltatilannetta arvioidaan Helsingissä

Naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta ovat vakavia ongelmia Euroopan unionissa. Helsingissä 26.-27.11. järjestettävässä Stop the backlash – Stop domestic violence konferenssissa arvioidaan perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvää tilannetta, Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa jäsenmaissa ja EU:ssa sekä pohditaan keinoja perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. Tapahtuma on osa Suomen EU puheenjohtajuuskauden ohjelmaa.

Konferenssi on ajankohtainen, sillä ihmisoikeustilanne on monissa Euroopan maissa heikentynyt viime vuosina. On havaittavissa merkkejä siitä, että naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo ovat tällä hetkellä uhattuina Euroopassa. Osassa jäsenmaita naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei pidetä enää rangaistavana. Väkivaltaa kokeneiden auttamiseksi toimivat järjestöt ovat joutuneet vaikeuksiin ja niiden rahoitusta on leikattu. On syntynyt järjestäytyneitä verkostoja, jotka ovat kampanjoineet erityisesti naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia vastaan edistäen syrjintää ja väkivaltaa. Istanbulin sopimuksen ratifiointi ja täytäntöönpano ovat yhä kesken monissa maissa, jopa vaarassa jäädä toteutumatta. Konferenssilla halutaan vauhdittaa EU:n ja jäsenvaltioiden toimia naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi ja Istanbulin sopimuksen toimeenpanemiseksi kaikkialla.

Kutsukonferenssi kokoaa Helsinkiin EU:n jäsenmaiden päättäjiä sekä kansalaisjärjestöjen edustajia sekä tuo esiin kokemuksen äänen. Ensimmäinen päivä keskittyy naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja toinen lasten näkökulmaan. Konferenssissa tarkastellaan Istanbulin sopimuksen toteutumista Euroopan unionissa ja eri jäsenmaissa sekä haastetaan päättäjiä tekemään parempia ratkaisuja naisten ja lasten turvallisuuden hyväksi.

Konferenssin järjestävät Ensi- ja turvakotien liitto, sosiaali- ja terveysministeriö ja Women Against Violence Europe, WAVE, osana Suomen EU puheenjohtajuuskauden ohjelmaa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyö 40 vuotta juhlavuoden suojelijana ja tuo tapahtumaan myös kirjallisen tervehdyksensä.

Ohjelmassa www.etkl.fi/stopthebacklash on useita kiinnostavia puhujia eri puolilta Eurooppaa, joita kaikkia on mahdollista haastatella konferenssin aikana. Tässä muutamia esimerkkejä:

Neil Datta perusti seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien Euroopan Parlamentaarisen Foorumin vuonna 2000 ja on vastannut sen kasvusta vaikuttavaksi verkostoksi, jossa kaikki EU:n parlamentaariset ryhmät ovat edustettuna. Datta on myös tutkinut euroopanlaajuista, järjestäytynyttä liikettä, jonka tavoitteena on kaventaa ja kaataa olemassa olevia lakeja, jotka mahdollistavat ehkäisyn, abortit ja avioerot. 2018 julkaistu Dattan teos “Restoring the Natural Order”: The religious extremists’ vision to mobilize European societies against human rights on sexuality and reproduction” on saanut laajaa mediahuomiota Euroopassa.

Dr. Marceline Naudi on Euroopan Neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaisen yleissopimuksen eli ns. Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa valvovan GREVIOn puheenjohtaja. Hänellä on laaja näkemys naisten oikeuksien tämänhetkisestä tilanteesta Euroopassa – sekä vallitsevasta ilmapiiristä että käytännön toimista. Istanbulin sopimus on lainvoimainen 34 Euroopan maassa. Suomi sai tänä syksynä GREVIOlta ensimmäiset suositukset toimeenpanon parantamiseksi.

Psykologian tohtori ja tutkija Edda Bjork Thordardottir työskentelee Islannissa tutkijaryhmässä, joka tutkii traumaattisten kokemusten yhteyttä terveyteen.Lasten altistuminen vanhempien väliselle väkivallalle on osa tutkijatiimin laajaa SAGA-kohortti- tutkimusta. Se on kansallinen islantilainen pitkittäistutkiumus, jota tehdään yhteistyössä Ruotsin Karolinska Institutin kanssa. Aikaisemmin Bjork Thordardottir johti Islannissa väkivallan ehkäisyyn liittyviä hankkeita. Hänen tutkimustuloksensa ovat erittäin mielenkiintoisia siksi, että ne osoittavat hyvin selkeästi traumaattisen stressin erittäin suuren vaikutuksen ja yhteyden moniin sairauksiin ja oireisiin, jotka voivat ilmetä vasta vuosien jälkeen koetusta traumaattisesta kokokemuksesta. Tutkimustulokset nostavat esiin myös sen, miten suuri merkitys myös taloudellisesti on sillä, että traumaattisen kokemuksen kokeneet esim. väkivaltaa kokeneet saavat kunnollisen mahdollisuuden ja avun siitä toipumiseen.

Konferenssi järjestetään Helsingissä, Paasitornissa 26.-27.11. Konferenssiin ohjelmaan voi tutustua osoitteessa: www.etkl.fi/stopthebacklash. Konferenssin kieli on englanti.