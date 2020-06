Kutsu medialle: Helsingin toimitilastrategiasta valmistunut esitys, jolla edetään kohti pitkäaikaista kestävyyttä

Helsingin kaupunki on valmistellut historiansa ensimmäisen toimitilastrategian. Asiaa käsitellään kaupunginhallituksessa maanantaina 8. kesäkuuta 2020. Strategisena päämääränä on Helsingin kaupungin rakennetun omaisuuden arvon pitkäaikainen säilyminen.

Toimitilastrategiassa määritellään suuntaviivat, joilla toteutetaan ja ylläpidetään laadultaan, aikataulultaan ja taloudeltaan hallittuja, terveellisiä, turvallisia rakennuksia, jotka täyttävät kaupungin ilmastotavoitteet.



Mikä muuttuu? Mitä kaikkea uusi strategia tarkoittaa? Tilaisuudessa asian esittelevät pormestari Jan Vapaavuori ja toimialajohtaja Mikko Aho. Lisäksi kommenttipuheenvuoron on lupautunut käyttämään professori Yrjänä Haahtela.



Uuden toimintamallin arvo on mittava: Helsingin omistamien noin kahdentuhannen rakennuksen jälleenrakennusarvo on noin kahdeksan miljardia euroa.



Media on tervetullut kuulemaan lisää toimitilastrategiasta pidettävään sidosryhmätilaisuuteen torstaina 4. kesäkuuta 2020 kello 15–16.



Ohjelma



Uusi toimitilastrategia – mikä muuttuu ja miksi?

pormestari Jan Vapaavuori

Mikä on tulevaisuudessa tärkeintä, kun uusia toimitiloja suunnitellaan tai vanhoja korjataan?

toimialajohtaja Mikko Aho



Kommenttipuheenvuoro

professori Yrjänä Haahtela

Toivomme, että ilmoittaudutte tilaisuuteen viestintäasiantuntija Liisa Leevelle viimeistään torstaina 4.kesäkuuta klo 12 mennessä sähköpostitse osoitteeseen liisa.leeve@hel.fi



Ilmoittautuneille lähetetään linkki Teams-kokoukseen