KUTSU MEDIALLE: Kesän rankin juoksukilpailu kisataan Lahden suurmäessä 28. elokuuta

Red Bull 400 -ylämäkijuoksukilpailu järjestetään neljäntenä vuotena peräkkäin Lahden suurmäessä lauantaina 28.8.2021. Loppuunmyytyyn tapahtumaan on ilmoittautunut 2000 urheaa juoksijaa, jotka lähtevät ottamaan mittaa itsestään, toisistaan ja legendaarisesta Lahden suurmäestä.

Red Bull 400 laittaa kilpailijat äärimmäiseen testiin, kun vastassa on jälleen pystysuora nousu Salpausselän suurmäessä. Kilpailu on tarkoitettu juoksijoille, jotka haluavat mitata oman suorituskykynsä rajoja. 400 metrin pyrähdys suurmäen huipulle tarjoaakin jokaiselle osallistujalle upean kokemuksen lähtötasoon katsomatta.

Lahden mäkimontussa nähdään elokuun viimeisenä viikonloppuna itsensä haastavien kuntourheilijoiden lisäksi useita ammattiurheilijoita. Lähtöviivalle asettuvat muun muassa Suomen tunnetuin crossfit-urheilija Jonne Koski, sekä lumilautailija Eero Ettala.

Median edustajilla mahdollisuus osallistua kilpailuun

Median edustajilla on myös mahdollisuus kokea tapahtuma parhaimmillaan, eli juoksukengät jalassa. Jos haluat lähteä mukaan testaamaan elämäsi rankimmat 400 metriä, ilmoitathan siitä akkreditoinnin yhteydessä.

Tapahtumaan voi akkreditoitua 27.8.2021 asti sähköpostitse osoitteeseen:

pia.kaipainen@redbull.com

Laitathan viestin mukaan edustamasi median nimen, oman nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Jos haluat osallistua kilpailuun, tarvitsemme silloin myös seuraavat tiedot: ikä, paidan koko, asuinpaikkakunta ja osoite.

Tapahtuman yhteydessä tarjotaan myös mahdollisuus haastatella Jonne Koskea. Haastattelupyynnön voi toimittaa akkreditoinnin yhteydessä.

Tapahtuman mediakeskuksena toimii ravintola Voiton yhteydestä löytyvä auditorio.

Red Bull 400 -juoksutapahtuma järjestetään Lahden suurmäessä lauantaina 28.8.2021. ISTV näyttää tapahtuman suorana lähetyksenä. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Tapahtuman aikataulu:

16.00 Naisten alkuerät

17.05 Miesten alkuerät

18.50 Naisten viesti

19.05 Miesten viesti

19.15 Sekaviesti

19.35 Naisten finaalit

20.00 Miesten finaalit

20.30 Palkintojenjako





*pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tapahtuman tulosseuranta:

https://live.ultimate.dk/desktop/front/index.php?eventid=5299

Mikä Red Bull 400?

Red Bull 400 on itävaltalaisen ex-pikajuoksijan Andreas Bergerin ideoima kansainvälinen juoksutapahtuma. Kyseessä on ylämäkijuoksukilpailu, jossa tuhannet miehet ja naiset haastavat itsensä elämänsä rankimmalle 400 metrille, juosten mäkihyppyrimäen pohjalta aina huipulle asti. Historian ensimmäinen Red Bull 400-kilpailu juostiin vuonna 2011 Itävallan Kulmin lentomäessä. Kisoja on juostu ikonisissa lokaatioissa ympäri maailman, kuten Whistlerissä, Planicassa, Zakopanessa, Sapporossa ja Trondheimissa. Suomessa tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2014 Kuopion Puijolla, jossa kilpailtiin vuosina 2014-2016. Lahdessa Red Bull 400 on järjestetty aikaisemmin vuosina 2018, 2019 ja 2020. Kyseessä on kilpailu, johon kannattaa lähteä tosissaan, mutta ei totisesti. Jokaisen lähtöviivalle asettuvan kilpailijan ainoana tavoitteena on valloittaa Lahden suurmäki mahdollisimman nopeasti. Apuna käytetään köysiverkkoa.

Vuonna 2020 miesten sarjassa voiton vei suunnistaja Tuomo Lahtinen, ja naisten sarjassa korkeimmalle palkintokorokkeelle nousi kestävyysjuoksija Laura Manninen. Kilpailuun on osallistunut vuosien aikana useita kansainvälisen tason huippu-urheilijoita, kuten olympiavoittajat Iivo Niskanen ja Sami Jauhojärvi, ja yhdistetyn maajoukkueurheilijat Ilkka Herola ja Leevi Mutru.

Kuvat ja videot vapaasen editoriaaliseen käyttöön:

Red Bull 400 -koostevideo vuodelta 2020: www.redbullcontentpool.com/international/CP-V-21259

Muut kuvat ja videot: www.redbullcontentpool.com/search?sort=-firstActivationTimestamp&q=red%20bull%20400%20lahti

Mistä voin seurata uusimpia uutisia ja päivityksiä tapahtumasta?

Tuoreimmat uutiset ja päivitykset saat seuraamalla @redbullsuomi Instagram-tiliä ja osallistumalla Red Bull 400 - Lahti 2021 Facebook-tapahtumaan.

Tietoa Lahden suurmäestä

Avattu: 1923

Mäkikoko: HS130

Mäkiennätys: 138 metriä, Johann André Forfang (Norja) 4.3.2017

Erikoista: Lahden suurmäen alastulorinteessä toimii maauimala